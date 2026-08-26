Voces que reconstruyen: la iniciativa que impulsa a emprendedores tras el terremoto

En medio del proceso de recuperación tras el terremoto en Colombia, un grupo de profesionales decidió poner su conocimiento al servicio del país. Se trata de #PRUnidosPorColombia, una iniciativa que busca apoyar a pequeños empresarios y emprendedores afectados por el sismo, no con ayudas económicas directas, sino con algo igual de determinante: la visibilidad, la narrativa y la conexión con oportunidades reales de reactivación.

Bajo la premisa de que comunicar también es una forma de reconstruir, #PRUnidosPorColombia surge como una red voluntaria que reúne a expertos en relaciones públicas, comunicación estratégica, creación de contenido y gestión de medios, con el objetivo de amplificar las historias de quienes resultaron afectados por la emergencia.

La iniciativa parte de un enfoque claro y es que la recuperación no solo implica reconstruir infraestructura, sino también reactivar economías locales, recuperar empleos y permitir que los negocios vuelvan a abrir sus puertas. En ese sentido, la visibilidad se convierte en una herramienta clave para lograrlo, al facilitar que estos emprendimientos sean nuevamente encontrados por clientes, aliados y oportunidades de crecimiento.

Terremoto en Cali. Foto: EFE.

A través de esta estrategia, se identificarán historias de comerciantes, artesanos, productores y pequeños empresarios para conectarlos con periodistas, medios de comunicación, creadores de contenido y líderes de opinión que deseen amplificar sus casos. La iniciativa busca ir más allá del relato de la tragedia y enfocarse en una pregunta concreta: ¿qué se puede hacer hoy para ayudar a estos negocios a salir adelante?



Las acciones propuestas son simples, pero efectivas y se basan en comprar, visitar, contratar, recomendar o compartir. Según los promotores, pequeñas decisiones individuales pueden generar un impacto significativo cuando se multiplican en la sociedad.

El acompañamiento a los emprendimientos se dará de manera gratuita y ajustada a sus necesidades, incluyendo apoyo en generación de contenidos, fotografía, diseño, comunicación digital y relacionamiento con medios. Además, se creará un banco de historias que facilitará la conexión entre estos negocios y los espacios mediáticos donde puedan darse a conocer.

Vista de los restos del edificio Vanessa en Cali, donde se adelantan labores de remoción con maquinaria pesada. Las pérdidas económicas tras el sismo de magnitud 7,4 en el occidente colombiano superan los 9.500 millones de dólares. AFP

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Uno de los principios fundamentales de la iniciativa es comunicar desde la dignidad. #PRUnidosPorColombia busca evitar narrativas basadas en la lástima y, en cambio, resaltar el talento, el esfuerzo y la resiliencia de quienes, pese a las dificultades, trabajan por reconstruir sus proyectos de vida.

Finalmente, la iniciativa hace un llamado abierto a periodistas, empresas, creadores y ciudadanos para sumarse a este esfuerzo colectivo, ya sea amplificando historias o apoyando directamente a los emprendimientos. Porque, como lo plantean sus impulsores, cuando muchas voces se unen, la comunicación deja de ser solo un mensaje y se convierte en una acción concreta de reconstrucción social y económica.