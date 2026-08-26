Voces que reconstruyen: la iniciativa que impulsa a emprendedores tras el terremoto

En medio del proceso de recuperación tras el terremoto en Colombia, un grupo de profesionales decidió poner su conocimiento al servicio del país. Se trata de #PRUnidosPorColombia, una iniciativa que busca apoyar a pequeños empresarios y emprendedores afectados por el sismo, no con ayudas económicas directas, sino con algo igual de determinante: la visibilidad, la narrativa y la conexión con oportunidades reales de reactivación.
Bajo la premisa de que comunicar también es una forma de reconstruir, #PRUnidosPorColombia surge como una red voluntaria que reúne a expertos en relaciones públicas, comunicación estratégica, creación de contenido y gestión de medios, con el objetivo de amplificar las historias de quienes resultaron afectados por la emergencia.
La iniciativa parte de un enfoque claro y es que la recuperación no solo implica reconstruir infraestructura, sino también reactivar economías locales, recuperar empleos y permitir que los negocios vuelvan a abrir sus puertas. En ese sentido, la visibilidad se convierte en una herramienta clave para lograrlo, al facilitar que estos emprendimientos sean nuevamente encontrados por clientes, aliados y oportunidades de crecimiento.
A través de esta estrategia, se identificarán historias de comerciantes, artesanos, productores y pequeños empresarios para conectarlos con periodistas, medios de comunicación, creadores de contenido y líderes de opinión que deseen amplificar sus casos. La iniciativa busca ir más allá del relato de la tragedia y enfocarse en una pregunta concreta: ¿qué se puede hacer hoy para ayudar a estos negocios a salir adelante?
Las acciones propuestas son simples, pero efectivas y se basan en comprar, visitar, contratar, recomendar o compartir. Según los promotores, pequeñas decisiones individuales pueden generar un impacto significativo cuando se multiplican en la sociedad.
El acompañamiento a los emprendimientos se dará de manera gratuita y ajustada a sus necesidades, incluyendo apoyo en generación de contenidos, fotografía, diseño, comunicación digital y relacionamiento con medios. Además, se creará un banco de historias que facilitará la conexión entre estos negocios y los espacios mediáticos donde puedan darse a conocer.
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Uno de los principios fundamentales de la iniciativa es comunicar desde la dignidad. #PRUnidosPorColombia busca evitar narrativas basadas en la lástima y, en cambio, resaltar el talento, el esfuerzo y la resiliencia de quienes, pese a las dificultades, trabajan por reconstruir sus proyectos de vida.
Finalmente, la iniciativa hace un llamado abierto a periodistas, empresas, creadores y ciudadanos para sumarse a este esfuerzo colectivo, ya sea amplificando historias o apoyando directamente a los emprendimientos. Porque, como lo plantean sus impulsores, cuando muchas voces se unen, la comunicación deja de ser solo un mensaje y se convierte en una acción concreta de reconstrucción social y económica.