Renuncia inesperada del director de Carnaval SA Juan Carlos Ospino: ¿quién liderará la fiesta?

Renunció el director de Carnaval SA, Juan Carlos Ospino, al parecer porque no estuvo de acuerdo con la designación que hizo el alcalde Alejandro Char, quien anunció como nuevo secretario de Cultura de Barranquilla al reconocido influencer Jhonny Insignares, conocido como City Lover por sus contenidos y proyectos sobre espacios históricos y patrimoniales en la capital del Atlántico.

La renuncia de Ospino se dio de manera sorpresiva apenas seis meses después de haber asumido el cargo, tras la salida, también repentina, de Juan José Jaramillo de la dirección de la fiesta en febrero pasado, días después del Carnaval 2026.

Ahora, tras la salida de Ospino se espera el anuncio sobre quién comandará la organización del Carnaval de Barranquilla para 2027, cuya preparación ya comenzó y la agenda está en marcha con la elección de Salwa Maloof como nueva reina de la fiesta.

Jhonny Insignares asumirá la Secretaría de Cultura tras la salida de Johnny Vizcaíno Vargas, quien venía desempeñándose como encargado de la dependencia y, al mismo tiempo, era asesor jurídico de Ospino. Este relevo se suma a los recientes cambios en el equipo encargado de la gestión cultural del Distrito.