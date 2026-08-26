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Cambios en la dirección de la Policía Metropolitana de Barranquilla; salió el general Miguel Camelo

la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, quien se estaba desempeñando como la comandante del Departamento de Policía Valle, será quien lo remplace.

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General Miguel Andrés Camelo
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La Policía Metropolitana de Barranquilla tendrá un nuevo comandante, luego de que se oficializó la tarde del martes, que el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez salió del cargo y fue trasladado a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Por el momento quedó encargado el subcomandante de la Metropolitana, el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura.

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El cambio se da en medio de la creciente violencia que enfrenta la ciudad y su área metropolitana, donde al 25 de agosto 784 asesinados, 54% más que para el mismo periodo del año anterior donde fueron 509.

Pero la cifra más preocupante es que a cuatro meses y una semana de que finalice el 2026, la cifra de asesinatos en toda el área metropolitana ya supera los ocurridos durante todo el año anterior donde fueron 725 casos.

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En reemplazo del general Camelo se espera la llegada por primera vez a la comandancia de la metropolitana de Barranquilla una mujer. Se trata de la brigadier generalSandra Liliana Rodríguez Castro, quien se estaba desempeñando como la comandante delDepartamento de Policía Valle.

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