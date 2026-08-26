Cambios en la dirección de la Policía Metropolitana de Barranquilla; salió el general Miguel Camelo

La Policía Metropolitana de Barranquilla tendrá un nuevo comandante, luego de que se oficializó la tarde del martes, que el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez salió del cargo y fue trasladado a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Por el momento quedó encargado el subcomandante de la Metropolitana, el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura.

El cambio se da en medio de la creciente violencia que enfrenta la ciudad y su área metropolitana, donde al 25 de agosto 784 asesinados, 54% más que para el mismo periodo del año anterior donde fueron 509.

Pero la cifra más preocupante es que a cuatro meses y una semana de que finalice el 2026, la cifra de asesinatos en toda el área metropolitana ya supera los ocurridos durante todo el año anterior donde fueron 725 casos.



En reemplazo del general Camelo se espera la llegada por primera vez a la comandancia de la metropolitana de Barranquilla una mujer. Se trata de la brigadier generalSandra Liliana Rodríguez Castro, quien se estaba desempeñando como la comandante delDepartamento de Policía Valle.