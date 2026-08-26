Rapados, uniformados y en constante rotación: así estarán los delincuentes más peligrosos en prisión

La forma en la que fueron trasladados 20 peligrosos delincuentes desde el complejo carcelario de El Bosque en Barranquilla hacia Bogotá no fue cuestión de un día ni exclusivamente para este procedimiento.

En el video de más de un minuto que publicaron el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde Alejandro Char se observa cómo estos 20 hombres durante el operativo de traslado fueron rapados, uniformados con pantalón y camisa caqui, y esposados de manos y pies.

Así no solo fueron subidos a un avión de Satena y trasladados a Bogotá, sino que bajo estas mismas condiciones deberán permanecer en adelante, como parte de las instrucciones impartidas por el Gobierno para el tratamiento de estas personas en prisión.

El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado.



Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros… pic.twitter.com/lAr72ivFkt — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 26, 2026

Además, estos peligrosos delincuentes, todos ellos miembros de ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y hasta de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estarán aislados y hasta sin electricidad para evitar cualquier contacto con el exterior, que les permita seguir ordenando crímenes desde prisión.

Publicidad

"Más del 80% de las extorsiones provienen de gente que está en las cárceles, pero con estos traslados a una cárcel donde están totalmente aislados, prácticamente sin conexión eléctrica, que es como los van a poner, esos que son los más importantes extorsionadores quedarían sin las dos más importantes herramientas para extorsionar, que es tener energía eléctrica en su cuarto y un celular con señal", destacó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

Y en Bogotá solo permanecerán 15 días, pues a partir de entonces también serán enviados a otras cárceles del país, como parte de una nueva rotación que tendrán cada dos semanas para evitar que tengan chance de montar una nueva red criminal desde sus celdas.

Entre los criminales trasladados se encuentra Armando Rafael Palma Moreno, alias 'Alambrito', quien había sido capturado en Barranquilla como presunto jefe de sicarios de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y mano derecha de alias ‘Bendito Menor’.