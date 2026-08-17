Primeros auxilios psicológicos tras el terremoto y solidaridad: En Blu Jeans, 17 de agosto de 2026

El programa del lunes, 17 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la batalla musical, la historia de una niña que cayó del cielo y contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País , se presentó la historia de Laura Díaz y su hija Charlotte, quienes desde Estados Unidos decidieron recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia mediante un puesto de limonada.



, se presentó la historia de Laura Díaz y su hija Charlotte, quienes desde Estados Unidos decidieron recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia mediante un puesto de limonada. En Un columnista nos contó , se abordó el uso de la inteligencia artificial frente a los terremotos, desde la detección temprana de sismos hasta su posible aplicación para identificar afectaciones en edificios, hospitales, puentes e infraestructura crítica. También se explicó que Colombia ya utiliza IA para procesar señales asociadas a sismos volcánicos.



, se abordó el uso de la inteligencia artificial frente a los terremotos, desde la detección temprana de sismos hasta su posible aplicación para identificar afectaciones en edificios, hospitales, puentes e infraestructura crítica. También se explicó que Colombia ya utiliza IA para procesar señales asociadas a sismos volcánicos. En el Tema Central , el médico psiquiatra Germán Casas habló sobre los primeros auxilios psicológicos después de un terremoto. Explicó cuáles son las reacciones normales tras una emergencia, cómo acompañar a niños y adultos, la importancia de validar el sufrimiento y cuándo es necesario acudir a un especialista. También diferenció el mecanismo de hiperalertamiento de la tremofobia y se refirió al cuidado emocional de quienes participan en labores de rescate y atención humanitaria.



, el médico psiquiatra Germán Casas habló sobre los primeros auxilios psicológicos después de un terremoto. Explicó cuáles son las reacciones normales tras una emergencia, cómo acompañar a niños y adultos, la importancia de validar el sufrimiento y cuándo es necesario acudir a un especialista. También diferenció el mecanismo de hiperalertamiento de la tremofobia y se refirió al cuidado emocional de quienes participan en labores de rescate y atención humanitaria. En Les tengo una historia , María del Pilar Valencia recomendó El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes , novela de la escritora moldava-rumana Tatiana Țîbuleac, y habló sobre la relación entre sus protagonistas y la fuerza de la historia.



, María del Pilar Valencia recomendó , novela de la escritora moldava-rumana Tatiana Țîbuleac, y habló sobre la relación entre sus protagonistas y la fuerza de la historia. En Cómo vender contando historias, se analizaron los riesgos de las historias que pueden convertirse en vehículos para difundir información falsa. El espacio tomó como ejemplo el llamado triángulo de la vida y puso a prueba algunos de los mitos relacionados con la forma de protegerse durante un terremoto.

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