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Puerto Colombia recupera lote cedido ilegalmente a particulares

El hecho fue confirmado después de la visita del Supernotariado a las oficinas de instrumentos públicos de Barranquilla y de reunirse con la Secretaría de Planeación de Puerto.

Puerto Colombia lote
El lote fue cedido a Puerto Colombia por Argos en el año 2011, para uso exclusivo de zonas verdes.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

De los tres lotes que fueron cedidos a particulares en Puerto Colombia durante la Alcaldía de Steimer Mantilla en el año 2017, cuando estaban destinados a ser zonas verdes de uso público, uno ya está en poder del municipio y los otros dos siguen el mismo trámite jurídico.

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La noticia fue confirmada por Mauro Suárez, secretario de Planeación de la Alcaldía, quien agradeció al superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez, por la visita que encabezó este jueves con una comisión de la Superintendencia, y que devolvió los terrenos a los porteños.

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Para buena noticia de los porteños, ya tenemos nuevamente a nombre del municipio uno de esos lotes, el otro estamos a punto de recibirlo por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, y el otro ya está bloqueado bajo un proceso que avanza y muy pronto también será devuelto a Puerto Colombia”.

Añadió el secretario de Planeación, que lo sucedido en Puerto Colombia con este caso de los lotes, es un ejemplo de que, cuando las entidades del Estado están articuladas, los resultados son mucho más rápidos.

"Ayer (jueves) recibimos una comisión de la Superintendencia de Notariado y Registro que después culminó con una reunión con el superintendente Joaquín José Méndez Llach. Estamos muy agradecidos con la decisión del Superintendente de apoyar esta gestión”.

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Explicó Suárez que “si el acto administrativo” de cesión “se dio en 2017, los beneficiarios registraron esos lotes solo hasta el 2022, lo que para los juristas de la administración municipal revelaría que esas personas”, presuntamente “querían esperar que pasaran 5 años para pretender una posesión”.

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“Los lotes hoy están baldíos, sobre todo porque la Administración, entendiendo que tienen un uso exclusivo de zona verde, no emitió la licencia de construcción que pretendían obtener. Eso no les permitió construir en ese espacio. Los lotes están exactamente como fueron entregados por la compañía Argos a través de un desarrollo inmobiliario, como una cesión obligatoria a Puerto Colombia”, dijo el secretario de Planeación, Mauro Suárez.

Hay que recordar que en el año 2011, Cementos Argos cedió estos lotes al municipio, pero en 2017 pasaron a manos de particulares, después que la administración municipal de ese entonces se los cediera de forma gratuita, sin embargo, sus beneficiarios solo los registraron hasta el 2022. Asimismo, en 2023, un año después del registro de los predios, la Alcaldía puso en conocimiento de la Fiscalía esa situación anómala para que actuara.

El pasado domingo, en un consejo de seguridad, el presidente Abelardo De la Espriella ordenó crear un bloque de búsqueda contra las bandas dedicadas al robo de tierra en el Atlántico, que se viene presentando sobre todo en municipios costeros como Puerto Colombia y Juan de Acosta. En ese pedido se hizo énfasis en la articulación que debe existir entre las alcaldías, la policía, los jueces y las oficinas de registros e instrumentos públicos.

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