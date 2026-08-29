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Murió en Ucrania joven de Juan de Acosta, Atlántico: familia pide a Cancillería repatriar su cuerpo

Familiares de Ever Pérez Villanueva contaron que el joven llevaba 6 meses combatiendo contra el ejército ruso. Le ofrecieron un salario de 15 millones de pesos mensuales.

Ever Pérez, colombiano muerto en Ucrania
Ever Pérez Villanueva murió en combate contra el ejército Ruso en Zaporiyia, Ucrania.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La familia del joven de 25 años, Ever Pérez Villanueva, oriundo del corregimiento San José de Saco, en Juan De Acosta, Atlántico, dio a conocer que el miercoles de esta semana recibieron la noticia de su asesinato en una emboscada rusa que sufrió a los alrededores de un campamento del ejército ucraniano, para el que combatía.

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Al parecer, tanto Ever como sus compañeros fueron rodeados por drones cargados con explosivos en la ciudad de Zaporiyia, Ucrania. Afirman sus allegados que ahora las fuerzas armadas ucranianas no se atreven a rescatar su cuerpo sin vida por temor a sufrir otra emboscada rusa.

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Uno de sus tíos, Alci Villanueva, contó a Blu Radio que la familia nunca estuvo de acuerdo con su partida a tierras ucranianas, sin embargo, el joven les dijo que iba a hacer un recorrido y cuando volvió a establecer comunicación con ellos ya estaba en el extranjero. Aseguraron también que le ofrecieron 15 millones de pesos como salario mensual.

“Le hicieron una oferta maravillosa en la que iba a ganar 15 millones de pesos mensuales. Él no atendió ninguna sugerencia de nosotros y cuando nos dimos cuenta ya estaba en Ucrania. Ahora el cuerpo no se ha podido recuperar porque cayó en un territorio que está bajo el control de Rusia. No se atreven a buscarlo porque temen a ser víctimas de otra emboscada”.

Allegados a Ever Pérez Villanueva realizaron una ceremonia simbólica, debido a las pocas probabilidades que tienen de darle cristiana sepultura. Su familia hizo un llamado a la Cancillería para que los ayuden a repatriar su cuerpo.

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“Nosotros le rogamos a la Cancillería que intervenga, que nos ayude a resolver este asunto. Si es posible repatriar el cuerpo. No sé qué otra alternativa se pueda utilizar, ver si tenía algún seguro o si le reconoce algo el gobierno de Ucrania porque Ever se fue a defender esa guerra que a él no le correspondía”, comentó Alci Villanueva.

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Ever Pérez Villanueva combatió en Ucrania durante seis meses. En Colombia prestó el servicio militar, pero no quiso seguir haciendo carrera dentro de la institución.

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