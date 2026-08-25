Nuevo ataque con drones rusos deja muertos y provoca incendios en en Krasnodar, Ucrania

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas este martes tras un ataque con drones en la región rusa de Krasnodar, según informó el gobernador Veniamín Kondrátiev. Los restos de uno de los aparatos cayeron sobre la estación ferroviaria de Afipskaya, donde se registraron las víctimas.

El impacto ocurrió durante una nueva jornada de ataques con aeronaves no tripuladas en territorio ruso. De acuerdo con el reporte del gobernador, la caída de fragmentos también provocó un incendio en una refinería de petróleo de la zona y ocasionó daños en al menos diez viviendas del asentamiento de Afipski.

La refinería Afipsky, ubicada en el sur de Rusia, fue uno de los puntos afectados durante la ofensiva. Según medios locales, la instalación está orientada principalmente a la exportación y que en 2024 procesó alrededor de 7,2 millones de toneladas métricas de petróleo crudo, equivalentes a unos 144.000 barriles diarios. La planta ya había sido atacada con drones en varias ocasiones durante los últimos meses.

La infraestructura energética rusa ha permanecido entre los objetivos de las operaciones ucranianas mediante drones. Estos ataques buscan afectar instalaciones vinculadas con la producción y el suministro energético de Rusia, en el marco de la guerra que enfrenta a ambos países.



El episodio de este martes se produjo un día después de otro ataque registrado en Krasnodar, en el que, según autoridades rusasz, murieron tres adolescentes de 13, 15 y 16 años. Los restos de un dron impactaron un centro infantil privado en la ciudad de Krasnodar. Seis menores fueron trasladados a hospitales y dos adultos también resultaron heridos, de acuerdo con el gobernador regional.

Las autoridades rusas informaron posteriormente que los menores hospitalizados presentaban diferentes lesiones y que permanecían bajo atención médica. La información sobre las víctimas del ataque del lunes fue proporcionada por funcionarios rusos, mientras que no se había registrado de inmediato una declaración de Kiev sobre ese hecho.

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Los ataques registrados en la región han afectado además edificios residenciales y centros logísticos. Durante la jornada del lunes, fragmentos de drones también ocasionaron daños en inmuebles y provocaron incendios en instalaciones de almacenamiento.

En el caso de este martes, las autoridades regionales concentraron las primeras informaciones en los daños registrados en la estación ferroviaria de Afipskaya, la refinería y las viviendas afectadas. Equipos de emergencia trabajaron en las zonas donde se produjeron incendios y se evaluaron los daños derivados de la caída de los restos de los drones.