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Tiroteo deja varios muertos en Estados Unidos, incluidos niños

El agresor murió por un disparo autoinflingido tras prender fuego a la casa en Billings, Montana, la mayor ciudad de ese territorio estadounidense.

Imagen tomada de redes sociales de tiroteo.
Imagen tomada de redes sociales de tiroteo. Foto mejorada con IA.
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Varias personas murieron, entre ellas niños, por un tiroteo en una vivienda del estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos, que luego fue incendiada en un incidente que las autoridades locales calificaron de disputa familiar.

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El agresor murió por un disparo autoinflingido tras prender fuego a la casa en Billings, la mayor ciudad de ese territorio estadounidense, detalló la Policía en una rueda de prensa celebrada la noche anterior y recogida este martes por medios locales.

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El sheriff interino del condado de Yellowstone, Kent O’Donnell, informó que "varios adultos y varios menores" fallecieron en el tiroteo, ocurrido en la tarde del pasado domingo.

O’Donnell advirtió que aunque las víctimas ya han sido identificadas, de momento no divulgarán el número exacto de muertos, sus nombres o edades debido a que las pesquisas alrededor del incidente siguen en curso.

Se desconoce posible motivo del tiroteo

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"Debido al incendio y, obviamente, al agua utilizada para sofocarlo, la investigación de la escena del crimen y la recuperación de pruebas se verán ralentizadas. Por ello, pedimos paciencia mientras completamos esta investigación", agregó.

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Los tiroteos masivos son uno de las mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 314 en todo el país.

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