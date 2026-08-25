El Jefe del Pentágono no descarta bombardeos sobre Irán tras las nuevas sanciones

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono no ha descartado el uso de "ataques cinéticos" sobre Irán tras presentarse hoy mismo un nuevo y agresivo paquete de sanciones económicas contra Teherán.

Al ser preguntado sobre si, tras anunciarse las sanciones, los bombardeos están descartados, Hegseth lo negó rotundamente.

"Si necesitamos usar ataques cinéticos, los usaremos. Si Irán es tan imprudente como para extralimitarse o provocar al Ejército estadounidense, haremos lo que sea necesario", explicó Hegseth durante una visita a la planta de un fabricante de vehículos militares en el estado de Wisconsin.

"Sabemos que la presión económica es lo que más les perjudica en este momento, pero de ninguna manera descartamos el uso de ataques cinéticos en el estrecho de Ormuz o en las cercanías de Irán", añadió el máximo responsable del Pentágono al respecto.



Pentágono Foto: AFP

Las palabras de Hegseth llegan tras una semana de aparente desescalada militar entre ambos países, con Washington insistiendo en el mensaje de que el endurecimiento de los castigos económicos forzará a Teherán a retornar a la mesa de diálogo y a rebajar sus exigencias en la misma.

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Hoy mismo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó la operación 'Paria económico' contra Irán, que busca sancionar a todo aquel que comercie con la república islámica.

El programa busca reducir aún más las ventas de crudo iraní y apunta a cinco "vías vitales" que Teherán emplea para generar ingresos: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

Washington ha anunciado 'Paria económico' una semana después de que caducara un alto el fuego y el plazo de 60 días acordado por ambos países para poner negociar el fin de la guerra, que está a punto de cumplir seis meses.