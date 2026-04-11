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Explosión en almacén de pirotecnia en Rusia deja dos muertos y 14 heridos

La explosión ocurrió en un almacén de pirotecnia, generando una emergencia que dejó varias víctimas.

Explosión en almacén de pirotecnia en Rusia deja dos muertos y 14 heridos
Explosión en almacén de pirotecnia en Rusia deja dos muertos y 14 heridos
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de abr, 2026

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