Incursión armada en fincas de Zona Bananera, Magdalena, enciende las alarmas

Con fusiles, chalecos y gorras, hombres incursionaron en fincas dedicadas a la producción de banano. La situación se presentó en los sectores de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca, en el municipio de Zona Bananera.

Por estos hechos, la Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, hizo un llamado al Gobierno nacional y al presidente Abelardo De La Espriella para que atiendan con urgencia la situación de seguridad que atraviesa el departamento, fortalezcan la presencia de la fuerza pública y articulen acciones con las autoridades territoriales para proteger a las comunidades.

“Señor presidente, Abelardo De La Espriella, su bandera, así como la nuestra, es la seguridad del territorio; por lo que le hacemos un llamado respetuoso para que atienda con urgencia esta situación. El Magdalena lo espera con las puertas abiertas”, manifestó la gobernadora.

Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia - Juan Cano

Insistió Guerra en la necesidad de sumar esfuerzos entre los gobiernos Nacional y Departamental y la Fuerza Pública para enfrentar el accionar de los grupos armados ilegales y garantizar la tranquilidad de los habitantes del Magdalena.



Asimismo, recordó que desde la Gobernación se vienen fortaleciendo las capacidades de la Fuerza Pública con la adquisición de dos vehículos tácticos blindados Guardian Xtreme STANAG 2, destinados al Ejército Nacional para reforzar la movilidad y protección de los uniformados en escenarios de alto riesgo como el municipio de Zona Bananera donde tienen presencia grupos delincuenciales como Las autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo.

José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, Asbama, también pidió una respuesta inmediata de las autoridades nacionales y anunció que se están recopilando videos, testimonios y denuncias relacionadas con lo ocurrido para ponerlas a disposición de las autoridades.