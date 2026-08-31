Air-e defiende contrato de $1 billón con empresa china ante investigación de la Procuraduría

El agente especial de la empresa Air-e, Jaime Mesa Buitrago, defendió el contrato de financiación suscrito con una empresa china por un billón de pesos para mejorar la infraestructura eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, el cual fue objeto de la atención de la Procuraduría que salió a exigir explicaciones sobre las condiciones en que fue suscrito.

Frente a esto Mesa Buitrago aseguró que no hay ninguna irregularidad y que las negociaciones iniciaron hace más de un año pero estaban estancadas; sin embargo, el anuncio del nuevo Gobierno de pagar 1.5 billones de pesos de la deuda que se tiene con el mercado generador, regresó la confianza y se retomó la negociación.

Insistió en que Air-e aún no ha recibido un solo peso del billonario contrato, pues se requiere de la aprobación de un comité técnico.

“La empresa china va a hacer el diseño de las obras con su presupuesto detallado y su plazo de ejecución para que el comité técnico apruebe esa inversión y a partir de allí se harían los correspondientes desembolsos proyecto por proyecto. Es decir, esto no es un cheque en blanco ni es un dinero que la empresa china nos ha trasladado”, declaró ante los medios de comunicación.



En cuanto al pago de la financiación, explicó que el acuerdo contempla que los recursos comiencen a pagarse un año después de que cada proyecto entre en funcionamiento.

Recordemos que la semana anterior el procurador Gregorio Eljach sostuvo que conoció el caso a través de los medios de comunicación y por eso solicitó información a las entidades involucradas para determinar qué ocurrió.

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Según Eljach, los requerimientos están dirigidos a la Superintendencia y a Air-e, con el propósito de conocer los detalles de la operación, los documentos que la respaldan y las condiciones bajo las cuales se habría adquirido este compromiso financiero. El funcionario indicó que el proceso se encuentra en una etapa preventiva y que todavía no se puede establecer si hubo alguna actuación irregular.

El procurador también manifestó su preocupación por el momento en que se habría realizado la operación, teniendo en cuenta que el interventor de Air-e estaba próximo a terminar sus funciones.

“Lo curioso aquí es que ayer mismo el señor que está de interventor de Air-e anunció que le quedaban unas pocas horas en el cargo”, señaló.