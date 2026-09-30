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Atacan con piedras bus que transportaba al Real Cartagena tras partido contra Unión Magdalena

El ataque se registró en la vía Ciénaga - Barranquilla, a la altura del peaje de Palermo, donde desconocidos, al parecer hinchas del Junior, esperaron el paso del vehículo y, apenas lo ubicaron, empezaron a lanzarles piedras y palos hasta partir varias ventanas.

Ataque a piedras contra bus del Real Cartagena.
Ataque a piedras contra bus del Real Cartagena.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

El bus que transportaba al Real Cartagena fue atacado durante la madrugada de este miércoles, cuando el equipo regresaba de Santa Marta, tras disputar un partido contra Unión Magdalena, que terminó en empate uno a uno.

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El ataque se registró en la vía Ciénaga - Barranquilla, a la altura del peaje de Palermo, donde desconocidos, al parecer, hinchas del Junior, esperaron el paso del vehículo y, apenas lo ubicaron, empezaron a lanzarles piedras y palos hasta partir varias ventanas.

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Pese a los destrozos que sufrió el bus, el equipo logró continuar su recorrido, eso sí, custodiado por la Policía hasta una estación de Barranquilla, ciudad donde también se le brindó asistencia médica al equipo, teniendo en cuenta que las esquirlas de los vidrios partidos alcanzaron a algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico, provocándoles heridas menores.

La Policía investiga el caso para identificar a los agresores y hacerlos responder por este violento ataque contra el Real Cartagena.

Una vez fueron valorados, los miembros del equipo hicieron transbordo a otro bus para continuar su viaje hasta Cartagena, pues el vehículo inicial sufrió serios daños en vidrios y carrocería.

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