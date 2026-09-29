Mintransporte reporta reclamos por más de $100 billones: “se podría quebrar más la nación”

Desde Barranquilla, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, entregó más detalles de la realidad financiera en la que recibió su cartera, la cual enfrenta reclamaciones por más de 100 billones de pesos que amenazan, según su opinión, con “quebrar al país aún más de lo que está”.

Sus declaraciones fueron dadas este martes durante un discurso en el XVII Encuentro Regional de Infraestructura, donde especificó que esos compromisos judiciales se derivan de pleitos con concesiones, deudas con tribunales externos y reclamos ante la Agencia Nacional de Infraestructura.

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“Tenemos sentencia por 8 billones de pesos en dos pleitos que no hemos podido pagar. 16 billones de pesos en tribunales, la mayoría externos porque no hay confianza localmente. Y reclamaciones o pretensiones radicadas en 81 billones de pesos. Podríamos con esa contingencia, que supera los 100 billones de pesos, quebrar la nación aún más de lo que está”, fueron sus palabras.

La ministra Noguera aseguró que tiene la orden del presidente Abelardo De La Espriella de “poner la casa en orden” y revisar exhaustivamente cada contrato, iniciativa y concesión, para contemplar la posibilidad de salir de ellas de manera concertada.



La jefa de cartera describió la situación fiscal del Estado como “compleja”, al encontrarse además con “obras sin ejecutar, vigencias futuras no ahorradas y cuentas por pagar”. Sin embargo, la prioridad en estos cuatro años será avanzar en los corredores viales de conexión interdepartamental, para facilitar el transporte hacia el interior del país, y la modernización de los aeropuertos.

Entre los planes del Ministerio también está facilitar el acceso a los puertos y aumentar la inversión para garantizar la navegabilidad de los ríos.