Allanan cárceles en Barranquilla, Valledupar y Santander; caen 8 mujeres de Las invisibles

La ofensiva contra estructuras criminales que siguen delinquiendo desde las cárceles del país continúa. La madrugada de este martes, personal del CTI de la Fiscalía del Atlántico, junto al Gaula Caribe, el grupo Táctico del CTI de Bogotá y miembros de la Dijin de la Policía, desplegaron dos grandes operativos.

Uno de ellos se efectuó en el pabellón de Justicia y Paz, de la Cárcel Modelo de Barranquilla, donde las autoridades incautaron varios teléfonos celulares, cuadernos con listas de víctimas de extorsión y droga. Todos estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

También hubo nuevos allanamientos en la cárcel La Tramacúa de Valledupar y en la de Girón, Santander.

De forma simultánea, el CTI y la Policía allanaron nueve casas entre Barranquilla, Soledad y Malambo en las que fueron capturadas ocho mujeres que presuntamente forman parte de una estructura delincuencial denominada ‘Las invisibles’.



Según conoció Blu Radio, estas personas son señaladas de presuntamente ingresar droga y otros elementos prohibidos a las cárceles de la ciudad. Las mujeres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Recordemos que el presidente Abelardo De La Espriella ordenó intensificar los controles en las diferentes cárceles del país, sobre todo en Barranquilla, donde más de 20 integrantes de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes ya han sido trasladados.

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Precisamente, Digno Jose Palomino Rodríguez y Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias ‘Gomelo’, señalados cabecillas de Los Pepes, fueron llevados desde la cárcel Picaleña, en Ibagué, hasta el penal de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.

Ambos enviaron cartas al Gobierno manifestando su voluntad de someterse a la justicia. Allí hablaban de un supuesto abandono de la violencia, junto con un cese al fuego y compromiso de las víctimas.