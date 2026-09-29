"Es un sueño que tengo en mi corazón": reina del Carnaval espera subir al escenario con Shakira

La monarquía del Carnaval de Barranquilla 2027 llevará la tradición de esta fiesta a Madrid en una agenda internacional que se desarrollará del 1 al 6 de octubre.

La reina Salwa Maloof, el rey Momo Abraham Cáceres y los reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes y Pedro Fandiño, estarán junto a más de 130 hacedores en Macondo Park, la ciudadela creada por Shakira en el marco del 'Es Latina Fest'.

A pocas horas del viaje, la reina Salwa confesó a BLU Radio que su sueño es subir al escenario con Shakira, como en su momento lo hizo la reina Tatiana Angulo en el estadio Metropolitano.

"Eso es un sueño y un anhelo que tengo en mi corazón. Ojalá se pueda dar esa oportunidad y ese espacio. No voy a perder la fe hasta el último minuto", expresó.



Maloof no solo espera tener la oportunidad de compartir con Shakira, sino aprovechar para darle un obsequio para que la artista se sume a la tendencia del jean que ha marcado la soberana de Carnaval.

"Le hicimos como un set de jean a ella especialmente, bordado a mano, con unas monedas, con la cara de ella y sus hijos, su nueva canción de Agua, 'Carnaval para todo el mundo' pintado, espectacular y superpensado en ella", detalló.

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Los reyes del Carnaval también estarán este domingo en el Desfile de la Hispanidad, donde la delegación barranquillera recorrerá la Gran Vía de Madrid junto a representantes de más de 20 países latinoamericanos.

A su regreso, la reina continuará trabajando en la fiesta que presidirá en 2027 y para ello mezclará sus dos pasiones: el Carnaval y la salud. La soberana nos adelantó que su próxima campaña será hacer una brigada de salud exclusivamente para los hacedores de la fiesta, a quienes les dará una membresía de la Clínica Misericordia Internacional, que ella dirige.

Allí, informó, les ofrecerán a los hacedores diferentes tamizajes para garantizar que puedan llegar a la fiesta de la manera más sana posible.

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"Así mismo, vamos a caracterizar a los hacedores que están padeciendo alguna enfermedad, para brindarles apoyo médico", aseguró.

Y, por supuesto, Maloof seguirá siendo la embajadora de la causa Menkes, una enfermedad huérfana por la que ella viene trabajando a través de la fundación que ella creó a sus 16 años. Su objetivo es brindarles tratamiento médico a los niños que padecen esta enfermedad.