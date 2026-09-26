Alejandro Sanz volvió a sorprender al público de Shakira en Madrid. El cantante español apareció por segunda noche consecutiva en el escenario durante el quinto concierto de la residencia de la artista colombiana en la capital española.

Sanz también había participado en el cuarto concierto, realizado el viernes 25 de septiembre. En esta nueva presentación, el artista madrileño volvió a compartir escenario con Shakira y juntos interpretaron “La Tortura”, canción que lanzaron en 2005 y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de ambos artistas.

El tema, que hace parte del álbum “Fijación oral, vol. 1” de Shakira, volvió a sonar en Madrid 21 años después de su lanzamiento, en una presentación que generó una amplia reacción entre los asistentes. Pero la participación del madrileño no terminó allí; el cantante también interpretó “Corazón partío”, canción lanzada en 1997 y que hace parte de su álbum “Más”.

Shakira y Alejandro Sanz cantaron “La Tortura” por segunda noche en Madrid. Nicolás Gerardin

La aparición del artista no había sido anunciada y se convirtió nuevamente en uno de los momentos destacados de la residencia de Shakira en Madrid.



La noche anterior, durante el cuarto concierto, la colombiana también había sorprendido a sus seguidores con la participación de los Ghetto Kids, agrupación de niños y niñas bailarines de Uganda que recientemente ha colaborado con la cantante.

La colaboración entre Shakira y Alejandro Sanz no se limita a “La Tortura”; se extiende por más de dos décadas y tres canciones.

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La primera fue “La Tortura”, lanzada en 2005 como sencillo principal de “Fijación oral, vol. 1”. Un año después, ambos volvieron a trabajar juntos en “Te lo agradezco, pero no”, incluida en el álbum “El tren de los momentos” de Sanz.

La tercera colaboración llegó en 2025, con “Bésame”, canción incluida en el EP “¿Y ahora qué?” de Alejandro Sanz.