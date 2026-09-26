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Así fue la aparición sorpresa de Alejandro Sanz en concierto de Shakira en Madrid

21 años después de su lanzamiento, Shakira y Alejandro Sanz volvieron a cantar ‘La Tortura’ durante el concierto de la colombiana en Madrid.

Aparición sorpresa de Alejandro Sanz en concierto de Shakira.
Aparición sorpresa de Alejandro Sanz en concierto de Shakira. Foto Nicolás Gerardin.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Shakira convirtió el cuarto concierto de su residencia en Madrid en una noche especial al invitar por sorpresa al escenario al cantante español Alejandro Sanz. El madrileño apareció ante el público para interpretar junto a la colombiana ‘La Tortura’, canción que ambos lanzaron en 2005 y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de sus carreras.

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El encuentro volvió a reunir sobre el escenario a dos de las voces más reconocidas de la música en español, 21 años después del lanzamiento de la canción.

Aparición sorpresa de Alejandro Sanz en concierto de Shakira.
Aparición sorpresa de Alejandro Sanz en concierto de Shakira. Foto Nicolás Gerardin.

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La aparición de Sanz no había sido anunciada y se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche. La reacción del público acompañó el reencuentro de los dos artistas, quienes volvieron a interpretar una canción que marcó la música latina a mediados de la década de 2000.

El concierto correspondió al cuarto sold out de la residencia de Shakira en la capital española. La noche también tuvo otra sorpresa para los asistentes: la participación de los Ghetto Kids, la agrupación de niños y niñas bailarines de Uganda que recientemente han colaborado con la barranquillera, quienes hicieron parte de este concierto de la residencia de la cantante.

“La Tortura” fue lanzada hace 21 años, hace parte del álbum “Fijación oral, vol. 1” y se convirtió en una de las colaboraciones más recordadas de ambos artistas.

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