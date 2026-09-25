Querida periodista se va de Noticias Caracol tras casi 11 años: “Hoy cierro una etapa hermosa”

Una emotiva despedida sorprendió a los televidentes de Noticias Caracol durante la primera emisión de este viernes 25 de septiembre. Al finalizar el informativo, una de las periodistas que durante años estuvo presente en las pantallas tuvo la oportunidad de dirigirse por última vez, al menos por ahora, a sus compañeros y a la audiencia.

Se trata de Daniela Pachón, periodista, reportera y presentadora que estuvo vinculada a Noticias Caracol durante casi 11 años. Su salida estuvo acompañada de varios mensajes de sus colegas, quienes aprovecharon la emisión para recordar algunos de los momentos que compartieron con ella y destacar el recorrido que tuvo dentro del noticiero.

El momento estuvo marcado por las lágrimas de la comunicadora, quien tuvo dificultades para contener la emoción mientras hablaba frente a las cámaras. Para Pachón, cerrar esta etapa significó despedirse de una casa en la que, según contó, tuvo la oportunidad de crecer profesionalmente y conocer de cerca las historias de diferentes regiones del país.

“Hoy cierro una etapa hermosa en Noticias Caracol”, manifestó la periodista al comenzar sus palabras de agradecimiento.



Así recordaron sus compañeros a Daniela Pachón

Nicolás Rojas fue uno de los encargados de acompañar el momento. El presentador recordó el inicio de la trayectoria de Pachón en el canal y destacó la evolución que tuvo desde que llegó proveniente de Bucaramanga.

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Durante su intervención, Rojas resaltó el compromiso de la periodista con su profesión y los años que dedicó a realizar reportería y posteriormente a presentar información para los televidentes.

También hubo espacio para recordar la personalidad de Pachón fuera de las cámaras. Pilar Schmitt aseguró que, además de reconocer su trabajo periodístico, la considera una persona cercana y divertida.

“Daniela no solamente es una de las mejores periodistas que tiene el país, sino un excelente ser humano”, señaló Schmitt.

Daniela Pachón se despide de Noticias Caracol. Foto: Redes sociales

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La presentadora también describió algunos rasgos de su personalidad y recordó con humor la facilidad que tiene Pachón para hacer reír a quienes trabajan con ella.

Ya con la voz entrecortada, Pachón aprovechó los minutos que le concedieron para agradecer a quienes hicieron parte de su recorrido en el canal. Mencionó especialmente a sus compañeros y a los camarógrafos con los que trabajó durante los diferentes viajes y cubrimientos.

La periodista recordó que cuando llegó a Noticias Caracol era una joven que tenía el sueño de hacer parte de ese equipo y que, con el paso de los años, encontró allí una oportunidad para consolidar su carrera.

“Hoy cierra una etapa, una niña que soñaba con llegar aquí”, expresó.

Pachón también dedicó unas palabras a los televidentes que la acompañaron durante estos años. Destacó especialmente el recibimiento que tuvo en las diferentes regiones del país mientras realizaba sus reportajes y conocía las historias de sus habitantes.

“Al televidente que me está viendo, gracias porque me aceptó en sus pantallas”, dijo la periodista.

Finalmente, dejó un mensaje que refleja que su despedida representa el cierre de una etapa profesional, pero no necesariamente el último encuentro con quienes siguieron su trabajo durante estos años.

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“Espero que nos sigamos reencontrando, en la vida y con los televidentes seguramente”, concluyó Pachón.