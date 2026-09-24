Tres familias fueron asesinadas la misma noche: el macabro misterio detrás de Caso 1992

Tres familias asesinadas durante una misma noche, en una misma ciudad y a manos de una sola persona. Ese es el punto de partida de Caso 1992, el thriller de suspenso psicológico que lleva a la pantalla una investigación marcada por secretos, sospechas y preguntas que cambian de respuesta a medida que avanza la historia.

La trama comienza cuando tres desconocidos descubren que existe una conexión entre las tragedias que marcaron a sus familias. Aunque nunca se habían cruzado, los tres comparten una misma pérdida y un enemigo en común: el responsable de los asesinatos.

Frente a este misterio, los protagonistas deciden unir sus fuerzas para reconstruir lo ocurrido y descubrir quién estuvo detrás de los crímenes. Sin embargo, la investigación no será sencilla. Cada nueva pista abre una posibilidad distinta y convierte a los propios personajes en potenciales sospechosos.

La serie, protagonizada por Marko, Alejandro Nones, Luis José Santander, Nanette Orellana, Valeria Meléndez y Víctor Cámara, está construida como un juego de pistas en el que el espectador también deberá intentar descubrir al culpable. “Es un acertijo constante que busca atrapar al público”, explica Marko sobre la propuesta.



Un misterio que se revela episodio a episodio

Caso 1992 está compuesto por cuatro episodios de entre 25 y 30 minutos. El primer capítulo se estrenó el 20 de septiembre de 2026 y los siguientes llegarán semanalmente al canal oficial de Marko en YouTube, donde la serie puede verse gratis.

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Además de la historia criminal, la producción cuenta con un álbum original de ocho canciones, cuyo sencillo principal es Murió un inocente. Mientras la investigación avanza en pantalla, el equipo también prepara una gira promocional por México, Argentina, Colombia, España y Perú.

Las pistas, además, parecen no terminar con esta primera temporada: el equipo de Caso 1992 ya ha dejado planteados elementos que podrían dar paso a una segunda temporada, ampliando el misterio que comenzó con los asesinatos de tres familias en una misma noche.