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Blu Radio  / Entretenimiento  / Ozuna, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Kapo actuarán en los Premios Billboard

Ozuna, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Kapo actuarán en los Premios Billboard

También subirán al escenario el mexicano Carlos Rivera, que llevó su gira 'Vida México' de su país a España, y el colombiano Kapo, que encabezó varias listas de Billboard con "La villa".

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Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Los cantantes Ozuna, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Tito Double P figuran entre los doce primeros artistas que actuarán en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebran el próximo 22 de octubre en Miami, según anunció este jueves la cadena Telemundo.

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Otros artistas que cantarán en la gala son el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, cuyo disco 'La parranda es mía' opta a álbum tropical del año; Xavi, candidato a canción regional mexicana del año por 'No capea', con Grupo Frontera, y el trío de hermanos Yahritza y Su Esencia, que estrenó su primer álbum, 'Metamorfosis'.

Kapo
Kapo //
Foto: AFP

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También subirán al escenario el mexicano Carlos Rivera, que llevó su gira 'Vida México' de su país a España, y el colombiano Kapo, que encabezó varias listas de Billboard con 'La villa', junto con Ryan Castro y Gangsta.

Completan el cartel la rapera dominicana Melymel, conocida como 'La Mamá del Rap'; el intérprete de música mexicana Chuyin, que presenta su disco de debut, 'Los locos nunca mueren', y la cantante filipino-cubana Riza, que colaboró con Pablo Alborán.

La gala tendrá como maestros de ceremonias a la actriz colombiana Carmen Villalobos, que ya la presentó en 2024, y al comunicador mexicano Javier Poza, que lo hizo en 2025.

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La ceremonia se transmitirá en directo por la cadena Telemundo y la plataforma Peacock, y llegará a América Latina y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

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