La leyenda de 'El Silbón' llega a la pantalla grande con Juan Pablo Raba

El inquietante silbido de 'El Silbón', una de las leyendas más conocidas de Venezuela, llega a la pantalla grande con Poseído (The Whistler), thriller de terror dirigido por el venezolano-estadounidense Diego Velasco y protagonizado por Juan Pablo Raba y Diane Guerrero. La película se estrena este 24 de septiembre exclusivamente en cines.

Inspirada en la tradición oral de los llanos venezolanos, la historia recupera una de las advertencias más perturbadoras de la leyenda: cuanto más lejos se escucha el silbido de El Silbón, más cerca está su presencia.

Raba interpreta a Sebastián, un hombre que, junto a su esposa Nicole (Diane Guerrero), intenta sobrellevar la muerte de su única hija. La pareja hereda una finca remota en los llanos, donde descubre la presencia de un grupo que asegura poder comunicarse con los muertos.

Desesperada por tener una última despedida con su hija, Nicole se acerca a los rituales, mientras Sebastián intenta alejarla de ellos. Sin embargo, una serie de muertes comienza a despertar el temor de que hayan invocado a El Silbón, un espíritu cuya aparición está ligada a un escalofriante silbido.



La leyenda de 'El Silbón' con Juan Pablo Raba // Foto: suministrada

Colombia recrea los llanos venezolanos

Aunque la trama está ambientada en Venezuela, 'Poseído' fue rodada en Cali, Buga y El Cerrito, en el Valle del Cauca. Los extensos cultivos de caña, caminos rurales y paisajes aislados contribuyen a crear la atmósfera de misterio y horror de la producción.

Publicidad

La cinta fue realizada con el servicio de producción de la colombiana 64-A Films para la estadounidense Hideout Pictures y recibió el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA).

Con Poseído, Diego Velasco retoma una historia vinculada con sus raíces venezolanas y transforma la leyenda de El Silbón en una propuesta contemporánea de terror sobrenatural.