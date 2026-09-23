En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Tiroteo El Dorado
Discurso Delcy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Marco Antonio Solís regresa a Colombia con su tour ‘Gratitud’ a Bucaramanga y Medellín

Marco Antonio Solís regresa a Colombia con su tour ‘Gratitud’ a Bucaramanga y Medellín

La presentación de Marco Antonio Solís será una oportunidad para que varias generaciones se reencuentren con las canciones que han acompañado historias de amor, desamor, despedidas y segundas oportunidades.

Marco Antonio Solís.jpg
Marco Antonio Solís //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Marco Antonio Solís, uno de los grandes referentes de la música romántica en español, confirmó su regreso a Colombia con su tour ‘Gratitud’, una gira que llegará a Medellín y Bucaramanga en noviembre de 2026. El cantautor mexicano, conocido como ‘El Poeta del Amor’, se presentará el viernes 27 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado y un día después, el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El concierto en Bucaramanga promete una noche cargada de nostalgia y emociones, en la que el artista recorrerá algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria de más de cuatro décadas. Canciones como ‘Si No Te Hubieras Ido’, ‘Mi Eterno Amor Secreto’, ‘Más Que Tu Amigo’, ‘Tú Cómo Estás’ y ‘O Me Voy O Te Vas’ hacen parte del repertorio esperado por sus seguidores.

Últimas noticias

Spotify
Entretenimiento

Del audio al video: Spotify fortalece su apuesta por los creadores de podcasts en Colombia

Shakira.
Entretenimiento

Shakira también brilla en Madrid fuera de sus conciertos con importante proyecto

Un recorrido por sus grandes éxitos

La presentación de Marco Antonio Solís será una oportunidad para que varias generaciones se reencuentren con las canciones que han acompañado historias de amor, desamor, despedidas y segundas oportunidades. Su carrera como compositor e intérprete lo ha consolidado como una figura destacada de la música latinoamericana.

El espectáculo en el Estadio Américo Montanini tendrá apertura de puertas a las 7:00 p. m. y el ingreso estará habilitado únicamente para mayores de 18 años.

Marco Antonio Solís
Marco Antonio Solís
Foto: Marco Antonio Solís

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entradas para Marco Antonio Solís en Bucaramanga

Las entradas están disponibles a través de Tu Boleta. La preventa contempla un 25 % de descuento hasta el 5 de septiembre. Posteriormente, habrá descuentos del 20 % durante la Etapa 1 y del 15 % en la Etapa 2, antes de llegar al precio pleno desde el 22 de noviembre o hasta agotar existencias.

Publicidad

Con ‘Gratitud’, Marco Antonio Solís regresará a Colombia para reencontrarse con un público que ha convertido sus canciones en parte de la banda sonora de varias generaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad