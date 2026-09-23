Marco Antonio Solís regresa a Colombia con su tour ‘Gratitud’ a Bucaramanga y Medellín

Marco Antonio Solís, uno de los grandes referentes de la música romántica en español, confirmó su regreso a Colombia con su tour ‘Gratitud’, una gira que llegará a Medellín y Bucaramanga en noviembre de 2026. El cantautor mexicano, conocido como ‘El Poeta del Amor’, se presentará el viernes 27 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado y un día después, el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga.

El concierto en Bucaramanga promete una noche cargada de nostalgia y emociones, en la que el artista recorrerá algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria de más de cuatro décadas. Canciones como ‘Si No Te Hubieras Ido’, ‘Mi Eterno Amor Secreto’, ‘Más Que Tu Amigo’, ‘Tú Cómo Estás’ y ‘O Me Voy O Te Vas’ hacen parte del repertorio esperado por sus seguidores.

Un recorrido por sus grandes éxitos

La presentación de Marco Antonio Solís será una oportunidad para que varias generaciones se reencuentren con las canciones que han acompañado historias de amor, desamor, despedidas y segundas oportunidades. Su carrera como compositor e intérprete lo ha consolidado como una figura destacada de la música latinoamericana.

El espectáculo en el Estadio Américo Montanini tendrá apertura de puertas a las 7:00 p. m. y el ingreso estará habilitado únicamente para mayores de 18 años.



Marco Antonio Solís Foto: Marco Antonio Solís

Entradas para Marco Antonio Solís en Bucaramanga

Las entradas están disponibles a través de Tu Boleta. La preventa contempla un 25 % de descuento hasta el 5 de septiembre. Posteriormente, habrá descuentos del 20 % durante la Etapa 1 y del 15 % en la Etapa 2, antes de llegar al precio pleno desde el 22 de noviembre o hasta agotar existencias.

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Con ‘Gratitud’, Marco Antonio Solís regresará a Colombia para reencontrarse con un público que ha convertido sus canciones en parte de la banda sonora de varias generaciones.