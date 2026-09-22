Shakira también brilla en Madrid fuera de sus conciertos con importante proyecto

El impacto de Shakira en Madrid no se limita a los escenarios. Mientras la artista colombiana avanza con su residencia Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante también impulsa ES LATINA, un proyecto que busca reunir distintas expresiones del talento iberoamericano y que tuvo su primer gran despliegue durante el fin de semana de apertura de sus presentaciones en la capital española.

La iniciativa convirtió a Madrid en un punto de encuentro para artistas y creadores provenientes de distintos países y géneros. En su primer fin de semana, nombres como Guitarricadelafuente, Santos Bravos, MARO, Lia Kali y Faenna hicieron parte de una programación que también abrió espacio a propuestas alternativas como Rebequita y Linapary, con una presencia destacada de artistas femeninas.

ES LATINA no se concentra únicamente en la música, pues el proyecto reúne participantes de diferentes disciplinas, entre ellos chefs, creativos y diseñadores de moda. En el ámbito musical, su propuesta transita por géneros como la electrónica, el folklore, el pop y el rap, reflejando la diversidad cultural que también ha caracterizado la trayectoria de Shakira y que ahora se convierte en parte de la experiencia que acompaña su residencia en Madrid.

Shakira en concierto // Foto: AFP

El cartel también funciona como una extensión del universo artístico de la barranquillera. Durante los primeros conciertos, Shakira compartió escenario con figuras como Jedet, Chanel y Vicco, mientras que la programación de ES LATINA sumó tanto artistas consolidados como proyectos emergentes y alternativos, entre ellos La Cucaracha, Color y Calamidades Lola. La selección refleja una apuesta por conectar distintas generaciones, sonidos y expresiones de la cultura en español y portugués.



De esta manera, Shakira amplía su presencia en Madrid más allá de sus conciertos y convierte su llegada a la ciudad en una plataforma para visibilizar talento iberoamericano.