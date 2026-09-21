Jhonny Rivera reunió más 30 artistas para festival bénefico para la reconstrucción en Pereira

Jhonny Rivera lidera una iniciativa que busca apoyar la reconstrucción de Pereira tras la emergencia que afectó a la región. Se trata de Volveremos Fest, un festival benéfico que reunirá a más de 35 artistas durante tres jornadas, con el propósito de recaudar recursos para las familias damnificadas y contribuir a la reactivación económica.

El cantante risaraldense contó que la convocatoria entre sus colegas se realizó en muy poco tiempo y que la respuesta fue inmediata. Artistas como Andy Rivera, Luis Alfonso, Arelys Henao, Pipe Bueno, Alzate, Nelson Velásquez, Ciro Quiñones y otros nombres de la música colombiana confirmaron su participación.

“Empecé a llamar uno por uno (...) y todos dijeron que sí. Tenían la respuesta inmediatamente porque quieren a Pereira, sienten que Pereira nos necesita”, aseguró Jhonny Rivera.

Tres días de música para ayudar a Pereira

El Volveremos Fest se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre, con una programación que reunirá diferentes géneros y generaciones de artistas. Según explicó Rivera, cada jornada tendrá una propuesta musical distinta y contará con una amplia nómina de intérpretes.



Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que los artistas participantes están donando sus presentaciones, incluidos sus gastos de desplazamiento y estadía.

“Ellos están donando su presentación desde el hotel, los viáticos, todos, todos los artistas lo están donando”, explicó el cantante.

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El público podrá adquirir un bono solidario de $40.000 por día, mientras que el ingreso para las tres jornadas tendrá un costo de $100.000.

Ayuda para viviendas rurales y microempresarios

Más allá de los conciertos, el festival busca convertirse en una plataforma de reactivación económica de Pereira. La organización creó una fundación que canalizará los recursos hacia dos frentes principales: la recuperación de viviendas rurales afectadas y el apoyo a los pequeños empresarios que perdieron sus negocios.

Además, en Expo Futuro se desarrollará una feria comercial con la participación de microempresarios afectados. La Cámara de Comercio será la encargada de identificar a los comerciantes beneficiarios, con espacios para gastronomía, productos y otros servicios.

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Rivera también hizo énfasis en la situación de las comunidades rurales. “A ellos le queremos enfocar esta ayuda y al microempresario”, manifestó.

Donaciones desde cualquier lugar

Quienes no puedan asistir a Pereira también tendrán la posibilidad de contribuir mediante un código QR habilitado para recibir donaciones. El artista señaló que los aportes podrán ser de cualquier cantidad y que se espera sumar también contribuciones de empresas privadas.

“Así sean mil pesitos, $2.000, $5.000, lo que puedan. Esto va a ayudar a este recaudo”, afirmó.

La iniciativa busca, además, que la fundación continúe trabajando en proyectos de apoyo a personas afectadas una vez finalice el festival.

Para adquirir los bonos del Volveremos Fest, Rivera invitó al público a ingresar a mundoboletos.com y sumarse a las tres jornadas de música y solidaridad en Pereira.