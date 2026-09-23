Del audio al video: Spotify fortalece su apuesta por los creadores de podcasts en Colombia

Spotify anunció la llegada de Spotify Partner Program (SPP) a Colombia, una iniciativa que busca ampliar las alternativas de monetización para los creadores de podcasts y fortalecer su presencia dentro de la plataforma.

Como parte de su expansión a más de 35 nuevos mercados, el programa permitirá a los creadores obtener ingresos a partir del consumo de sus videos por parte de usuarios de Spotify Premium, además de acceder a monetización mediante anuncios en Spotify Free y otras plataformas donde se distribuyen podcasts. Los creadores también podrán conservar el 100 % de los ingresos provenientes de sus propios patrocinios.

“Colombia tiene una comunidad de creadores que experimenta con distintos formatos y encuentra nuevas maneras de conectar con sus audiencias”, señaló Esteban Cifuentes, Podcast Manager de Spotify para la Región Andina. Según el ejecutivo, la llegada del programa busca ofrecer “más herramientas y oportunidades” para impulsar las ideas de los creadores y fortalecer el vínculo con sus comunidades.

Spotify // Foto: AFP

El crecimiento del podcast en Colombia

La llegada de Spotify Partner Program ocurre en medio del crecimiento del consumo de podcasts en el país. En los últimos cinco años, las horas de escucha de podcasts en Colombia aumentaron casi cinco veces.



A esta tendencia se suma el crecimiento del video. En 2026, cerca de seis de cada diez oyentes de podcasts en Colombia también eligieron la experiencia en video de Spotify. Su consumo mensual creció cerca de 70 % durante el último año, mientras que el número de podcasts con video aumentó más de 50 %.