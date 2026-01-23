Nostalgia en Noticias Caracol: reconocida periodista se va del canal con conmovedor mensaje

Hay nostalgia y tristeza por la partida de una reconocida periodista y reportera de Noticias Caracol que acompañó durante una década a los televidentes con sus diferentes cubrimientos, especialmente en Bogotá.

De hecho, muchos la referencian por montarse a una bicicleta y realizar diferentes reportajes relacionados con la ciclovía en la capital, la seguridad para los biciusuarios, obras en la ciudad, alternativas de movilidad en el Día sin Carro y hasta en la pandemia del COVID-19.

Se trata de Tatiana Gordillo, la periodista que e caracterizó por su carisma con los ciudadanos y por realizar entrevistas mientras montaba su bicicleta y los camarógrafos le seguían el paso.

Tatiana Gordillo estuvo 10 años en Noticias Caracol Instagram @tatianagordilloc

Conmovedor mensaje

En la emisión de la mañana de Noticias Caracol de este viernes, 23 de enero, la periodista terminó la sección 'El periodista soy yo' con un conmovedor mensaje dedicado a sus televidentes, compañeros de trabajo y, por su puesto, a sus familiares que la acompañaron durante todo este proceso en uno de los medios más importantes del país.



"Antes de despedir esta sección, quiero aprovechar el momento para despedirme sobre todo de ustedes, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla, por permitirme a mí entrar a sus hogares. Hoy es el último día que los acompaño en Noticias Caracol", dijo.

Por su puesto, Gordillo dio este nostálgico mensaje con un casco de bicicleta en la mano, como lo solía usar en sus reportajes y con la voz entrecortada, evidenciando que no es fácil decir adiós al noticiero.

"Muchísimas gracias por todos estos años, por todas estas historias, por permitirme contar sus historias. Gracias a este gran canal, el canal de la gente, a sus directivos, a mi familia y por supuesto a todos ustedes, a los que ya no están también aquí, pero que me acompañaron en este proceso", añadió Gordillo, quien terminó su mensaje con una frase que refleja su marca personal: "La bici-periodista soy yo".

¿A dónde se va?

Por el momento la periodista no ha confirmado cuál será su próximo destino laboral o si iniciará un nuevo proyecto personal. Lo único que ha publicado en sus redes sociales son historias en su Instagram agradeciendo a sus compañeros por estos años de trabajo en Noticias Caracol.