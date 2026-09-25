El Chocó que pocos conocen llegará a la televisión: así es la serie que mostrará la riqueza de Nuquí

Una nueva producción audiovisual llevará a la pantalla nacional una mirada diferente de Nuquí, Chocó, a través de sus paisajes, biodiversidad, comunidades y tradiciones. La serie documental “Donde la selva se une con el mar” propone recorrer uno de los territorios más biodiversos del país desde la perspectiva de quienes lo habitan y trabajan por su conservación.

La producción está compuesta por cuatro capítulos y combina imágenes de naturaleza con las historias de líderes, familias y comunidades afrodescendientes e indígenas Emberá Dobida que viven en el territorio.

Manglares, pesca, viche y tortugas: lo que mostrará la serie

La serie fue producida por Cinergia, bajo la dirección de Victoria Cedeño, con el apoyo de la convocatoria Abre Cámara del Ministerio Tic, la producción de campo del Colectivo de Comunicaciones En Puja de Nuquí y el aval del Consejo Comunitario Los Riscales.



Además, la producción recorre distintos escenarios del Golfo de Tribugá, desde paisajes aéreos hasta manglares, estuarios, arrecifes y senderos selváticos.

A lo largo de los capítulos, la serie presenta a diez comunidades que han desarrollado iniciativas relacionadas con el turismo comunitario, la pesca artesanal, la soberanía alimentaria y la preservación ambiental.

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El documental también busca mostrar algunas de las actividades y conocimientos que hacen parte de la vida cotidiana de la región. Entre las experiencias que podrán verse están la pesca al amanecer, la recolección de piangua, la elaboración de viche y el momento en que las tortugas recién nacidas emprenden su camino hacia el océano.

La propuesta combina el documental de naturaleza con testimonios de los habitantes del territorio, de manera que sean sus propios líderes y familias quienes cuenten sus experiencias y expliquen su relación con el entorno.

¿Cuándo se podrá ver la serie sobre Nuquí?

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“Donde la selva se une con el mar” tendrá su estreno nacional el lunes 12 de octubre de 2026, a las 5:00 de la tarde.

La fecha coincide con el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación y con la etapa final de la temporada de avistamiento de ballenas en Nuquí.

Antes de llegar a la televisión pública, la producción tendrá preestrenos en Bogotá, Quibdó y una proyección comunitaria en Nuquí, donde sus protagonistas podrán compartir la presentación de la serie.

Además, habrá contenidos digitales relacionados con la biodiversidad, la gastronomía del Pacífico, las rutas de turismo consciente y el detrás de cámaras de la producción.

