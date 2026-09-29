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“No más quimio”: el letrero con el que sorprendió un graduado de Unimagdalena

Sergio Andrés Puello Jiménez recibió su título como contador público después de aplazar su graduación mientras enfrentaba un linfoma de Hodgkin y un tratamiento de 13 quimioterapias.

Graduado no más quimio en Magdalena.
Graduado no más quimio en Magdalena.
Foto: Unimagdalena.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Un cartel con el mensaje “No más quimio” llamó la atención durante una ceremonia de graduación de la Universidad del Magdalena. Quien lo sostenía era Sergio Andrés Puello Jiménez, un joven que acababa de recibir su título como contador público después de superar un proceso médico que obligó a aplazar ese momento.

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Sergio había terminado académicamente su carrera a finales de 2024 y posteriormente inició sus prácticas profesionales. Sin embargo, a mediados de 2025 comenzó a presentar pérdida de peso, anemia, fatiga y dificultad para respirar. Los exámenes médicos confirmaron que tenía linfoma de Hodgkin.

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El diagnóstico cambió sus planes. Vinieron meses de hospitalización y 13 quimioterapias, por lo que la graduación prevista tuvo que esperar mientras concentraba sus esfuerzos en el tratamiento y la recuperación.

“Me sentí triste en algún momento. Muchos de mis amigos y compañeros que comenzaron en la misma cohorte ya se habían graduado”, recordó Sergio al hablar de su experiencia. Durante el proceso contó con el acompañamiento de familiares, amigos y compañeros, quienes incluso realizaron una colecta cuando su familia atravesó dificultades económicas.

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Casi dos meses después de recibir su última quimioterapia y tras conocer resultados favorables en sus exámenes, regresó a la Universidad del Magdalena para recibir oficialmente el título que había quedado pendiente.

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Fue entonces cuando levantó el diploma y el cartel de “No más quimio” frente a familiares, docentes y compañeros. Según la Universidad, los asistentes se pusieron de pie y lo acompañaron con un aplauso, en una ceremonia que para Sergio terminó representando mucho más que la culminación de su carrera profesional.

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