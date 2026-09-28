Feminicidio en Lorica, Córdoba: mujer fue apuñalada en su casa y su expareja se entregó

Hasta la estación policial del municipio de San Antero, en Córdoba, se acercó Vicente González Reyes, quien estaba siendo buscado por ser el presunto responsable del feminicidio de su expareja sentimental Mary Luz Martínez Hernández, cuyo cuerpo fue reportado por familiares en una vereda llamada La Estancia, zona rural del municipio de Lorica, a casi 20 kilómetros de donde terminó estando González Reyes.

Las autoridades autorizaron su traslado inmediato hacia Lorica, donde fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y está a la espera de su judicialización.

Basado en el relato de la Policía, Mary Luz Martínez, de 47 años, estaba en el interior de su vivienda cuando, al parecer, fue sorprendida por el ingreso de Vicente González, quien con cuchillo en mano le habría propinado heridas en su tórax derecho. Por eso, al verla caer al suelo decidió marcharse del lugar con rapidez.

Como si fuera poco, la víctima llegó sin signos vitales hasta el hospital San Vicente de Paúl de Lorica, donde manifestaron no contar con ambulancias para agilizar su llegada hasta el lugar.



Acto seguido, el alcalde de Lorica, Carlos Manzur, rechazó el vil asesinato, envió por redes sociales sus condolencias a la familia afectada y pidió la celeridad de las autoridades para que el episodio no quede en impunidad.

“Rechazamos de manera categórica el feminicidio del que fue víctima Marí Luz Martínez Hernández. Expresamos nuestro respaldo a la Policía Nacional y a los demás organismos que adelantan la búsqueda del presunto agresor, y reiteramos nuestra disposición de trabajar de la mano con las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, dijo inicialmente.

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“Desde la Administración Municipal extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y hacemos un llamado a la sociedad a rechazar toda forma de violencia contra las mujeres”, agregó.

El alcalde Manzur hizo un llamado a que “no podemos normalizar ni guardar silencio frente a la violencia contra las mujeres”: “Si conoces un caso de violencia o una mujer está en riesgo, denuncia. Actuar a tiempo puede salvar una vida. Sigamos construyendo un municipio donde todas las mujeres puedan vivir seguras y libres de violencia”.