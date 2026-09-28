En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiscal Luz Adriana Camargo
SpaceX
FMI
Ecopetrol
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Feminicidio en Lorica, Córdoba: mujer fue apuñalada en su casa y su expareja se entregó

Feminicidio en Lorica, Córdoba: mujer fue apuñalada en su casa y su expareja se entregó

El alcalde de Lorica, Carlos Manzur, rechazó el vil asesinato, envió por redes sociales sus condolencias a la familia afectada y pidió la celeridad de las autoridades.

Mary Luz Martínez Hernández.png
Mary Luz Martínez Hernández, víctima fatal en Lorica, Córdoba.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Hasta la estación policial del municipio de San Antero, en Córdoba, se acercó Vicente González Reyes, quien estaba siendo buscado por ser el presunto responsable del feminicidio de su expareja sentimental Mary Luz Martínez Hernández, cuyo cuerpo fue reportado por familiares en una vereda llamada La Estancia, zona rural del municipio de Lorica, a casi 20 kilómetros de donde terminó estando González Reyes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Las autoridades autorizaron su traslado inmediato hacia Lorica, donde fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y está a la espera de su judicialización.

Últimas noticias

Accidente de tránsito
Caribe

Seis heridos dejó violento choque en vía hacia el aeropuerto en Barranquilla: abren investigación

Incendio clínica Santa Mónica.jpg
Caribe

Incendio en clínica de Barranquilla: deshabilitan atención hasta que terminen labores de limpieza

Basado en el relato de la Policía, Mary Luz Martínez, de 47 años, estaba en el interior de su vivienda cuando, al parecer, fue sorprendida por el ingreso de Vicente González, quien con cuchillo en mano le habría propinado heridas en su tórax derecho. Por eso, al verla caer al suelo decidió marcharse del lugar con rapidez.

Como si fuera poco, la víctima llegó sin signos vitales hasta el hospital San Vicente de Paúl de Lorica, donde manifestaron no contar con ambulancias para agilizar su llegada hasta el lugar.

Acto seguido, el alcalde de Lorica, Carlos Manzur, rechazó el vil asesinato, envió por redes sociales sus condolencias a la familia afectada y pidió la celeridad de las autoridades para que el episodio no quede en impunidad.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Rechazamos de manera categórica el feminicidio del que fue víctima Marí Luz Martínez Hernández. Expresamos nuestro respaldo a la Policía Nacional y a los demás organismos que adelantan la búsqueda del presunto agresor, y reiteramos nuestra disposición de trabajar de la mano con las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, dijo inicialmente.

Publicidad

“Desde la Administración Municipal extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y hacemos un llamado a la sociedad a rechazar toda forma de violencia contra las mujeres”, agregó.

El alcalde Manzur hizo un llamado a que “no podemos normalizar ni guardar silencio frente a la violencia contra las mujeres”: “Si conoces un caso de violencia o una mujer está en riesgo, denuncia. Actuar a tiempo puede salvar una vida. Sigamos construyendo un municipio donde todas las mujeres puedan vivir seguras y libres de violencia”.

Relacionados

Noticias de hoy

Caribe

Lorica

Feminicidio

Publicidad

Publicidad

Publicidad