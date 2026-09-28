Seis heridos dejó violento choque en vía hacia el aeropuerto en Barranquilla: abren investigación

Una tragedia estuvo muy cerca de suceder este lunes luego del fuerte accidente de tránsito que se registró en la entrada del barrio Soledad 2.000, sobre la calle 30, que es la ruta que conecta a Barranquilla con el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Allí estuvieron involucrados un camión, un bus de servicio público y una motocicleta.

De acuerdo con los reportes conocidos por Blu Radio, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas hacia diferentes centros asistenciales como la clínica Campbell en el municipio de Malambo. Entre los lesionados están los tres conductores de los vehículos, dos pasajeros del bus y un acompañante.

Las autoridades hasta el momento informaron en el sitio de los hechos que la hipótesis preliminar es que el camión habría invadido el carril en el que se movilizaban tanto el bus como la motocicleta, lo que provocó la colisión múltiple. La Policía de Tránsito y Transporte inició una investigación para conocer si durante el episodio hubo un microsueño o alguna falla mecánica en el automotor de carga.

La zona debió ser cerrada mientras se avanza en el retiro de los vehículos involucrados, los cuales sufrieron serios daños materiales. Asimismo, los conductores realizaban desvíos hacia el municipio de Soledad para luego retornar hacia la calle 30 en el sector del Platanal, y así poder llegar hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz.



La recomendación de la Alcaldía de Soledad y las autoridades de Tránsito y Transporte es a manejar con mucha precaución, sobre todo durante las lluvias que están pronosticadas para la región Caribe.