En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiscal Luz Adriana Camargo
SpaceX
FMI
Ecopetrol
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Seis heridos dejó violento choque en vía hacia el aeropuerto en Barranquilla: abren investigación

Seis heridos dejó violento choque en vía hacia el aeropuerto en Barranquilla: abren investigación

Las personas lesionadas fueron trasladadas con urgencia hacia diferentes centros asistenciales, como la clínica Campbell en el municipio de Malambo.

Accidente de tránsito
Así quedaron los vehículos en el lugar de los hechos.
Foto: cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Una tragedia estuvo muy cerca de suceder este lunes luego del fuerte accidente de tránsito que se registró en la entrada del barrio Soledad 2.000, sobre la calle 30, que es la ruta que conecta a Barranquilla con el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Allí estuvieron involucrados un camión, un bus de servicio público y una motocicleta.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con los reportes conocidos por Blu Radio, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas hacia diferentes centros asistenciales como la clínica Campbell en el municipio de Malambo. Entre los lesionados están los tres conductores de los vehículos, dos pasajeros del bus y un acompañante.

Últimas noticias

Mary Luz Martínez Hernández.png
Caribe

Feminicidio en Lorica, Córdoba: mujer fue apuñalada en su casa y su expareja se entregó

Incendio clínica Santa Mónica.jpg
Caribe

Incendio en clínica de Barranquilla: deshabilitan atención hasta que terminen labores de limpieza

Las autoridades hasta el momento informaron en el sitio de los hechos que la hipótesis preliminar es que el camión habría invadido el carril en el que se movilizaban tanto el bus como la motocicleta, lo que provocó la colisión múltiple. La Policía de Tránsito y Transporte inició una investigación para conocer si durante el episodio hubo un microsueño o alguna falla mecánica en el automotor de carga.

Lea también:

Accidente la vía a Urabá.jpg
Antioquia

Murió uno de los pasajeros del accidente del bus que se volcó en Santa Fe de Antioquia

Encuentran sin vida a famoso cantante, un cineasta y un empresario
Mundo

Encuentran sin vida a famoso cantante, un cineasta y un empresario tras accidente aéreo

La zona debió ser cerrada mientras se avanza en el retiro de los vehículos involucrados, los cuales sufrieron serios daños materiales. Asimismo, los conductores realizaban desvíos hacia el municipio de Soledad para luego retornar hacia la calle 30 en el sector del Platanal, y así poder llegar hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

La recomendación de la Alcaldía de Soledad y las autoridades de Tránsito y Transporte es a manejar con mucha precaución, sobre todo durante las lluvias que están pronosticadas para la región Caribe.

Relacionados

Noticias de hoy

Caribe

Barranquilla

Accidente de tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad