Encuentran sin vida a famoso cantante, un cineasta y un empresario tras accidente aéreo

Una tragedia aérea cobró la vida de cinco personas, entre ellas un reconocido cantante, un cineasta y un empresario, después de que un helicóptero reportado como desaparecido el lunes fuera localizado sin sobrevivientes. La aeronave fue hallada en medio de una zona boscosa, donde los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de todos sus ocupantes.

El accidente ocurrió en el estado de Santa Catarina, Brasil, luego de que el helicóptero despegara desde la ciudad de Porto Belo. A bordo se movilizaban cinco personas, incluido el piloto y el copiloto, quienes también murieron tras el desplome.

El Heroico Cuerpo de Bomberos estuvo a cargo de las labores de búsqueda y localización de la aeronave. Posteriormente, se difundieron imágenes en redes sociales que permiten observar el helicóptero completamente destruido entre la vegetación, evidencia de la gravedad del impacto.

Entre las víctimas se encuentra Rick, cuyo nombre de nacimiento era Geraldo Antonio de Carvalho, un artista de 59 años que alcanzó reconocimiento en Brasil por su trayectoria musical junto a Renner. También fallecieron el cineasta Paulo Soares y el empresario Bruno Avelar, además de los dos integrantes de la tripulación.



¿Qué se sabe sobre el helicóptero accidentado?

La aeronave involucrada era un Bell 430, modelo con capacidad para transportar a un piloto y hasta siete pasajeros. Según los reportes preliminares, el helicóptero contaba con la documentación en regla y tenía habilitación vigente ante la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, ANAC.

Sin embargo, todavía no existe información concluyente sobre las circunstancias que provocaron el desplome. Las autoridades deberán establecer si hubo fallas técnicas, condiciones adversas u otros factores relacionados con el accidente.

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La trayectoria musical de Rick

La muerte de Geraldo Antonio de Carvalho representa un golpe para la música sertaneja brasileña. El cantante formó parte de Rick & Renner, dúo que comenzó su historia en Brasilia durante la década de 1980 y que posteriormente se consolidó como uno de los nombres reconocidos de la música popular del país.

EL ULTIMO VIDEO LEVANTADO POR #RICK QUE ESTÁ DESAPARECIDO



▪️El helicóptero con '#Rick', del dúo de sertanejo 'Rick y Renner' desapareció en medio del mal tiempo en la zona de Urubici, en la Sierra Catarinense.



▪️Tambiém estaria en el helicóptero el empresário Bruno Avelar. pic.twitter.com/TajhsBl1LV — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) September 22, 2026

Fue durante los años 90 cuando la agrupación alcanzó una mayor exposición, con canciones que se convirtieron en referentes para sus seguidores. Entre sus temas más recordados están ‘Ela é demais’ y ‘Nos bares da cidade’.

A lo largo de su carrera, Rick compartió escenarios y proyectos musicales con Renner, construyendo una trayectoria de varias décadas. Su fallecimiento, junto al de las otras cuatro personas que viajaban en el helicóptero, ha generado conmoción en Brasil, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.