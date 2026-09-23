Obrero murió al caer al vacío mientras realizaba mantenimiento en el Coliseo de Roma

Un trabajador italiano de 22 años murió durante la madrugada de este miércoles tras sufrir una caída de aproximadamente diez metros mientras realizaba labores de instalación de un nuevo sistema de iluminación en el Coliseo de Roma.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas en el interior del Anfiteatro Flavio. Según los primeros reportes, el joven, identificado como Andrea Moretti, se encontraba trabajando con un sistema de arneses de seguridad cuando cayó desde una de las estructuras utilizadas para las labores de mantenimiento.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar e intentaron reanimarlo, pero la gravedad de las heridas provocadas por la caída hizo imposible salvarle la vida.

Investigan las causas del accidente

Los Carabineros fueron encargados de realizar las investigaciones técnicas y científicas para establecer qué ocurrió y determinar en qué condiciones se desarrollaban los trabajos.



La zona donde se produjo el accidente fue inspeccionada por los investigadores, quienes deberán analizar las estructuras, los sistemas de sujeción y los equipos de protección utilizados por el trabajador.

La Fiscalía de Roma, a cargo del fiscal Antonino Di Maio, abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si se cumplieron las normas de seguridad laboral. Por ahora, las autoridades no han establecido las causas exactas de la caída.

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El Coliseo cerró en señal de luto

El Ministerio de Cultura de Italia ordenó el cierre del Coliseo durante este miércoles como señal de duelo por la muerte del trabajador. El cierre se produjo después de que ya hubiera ingresado el primer grupo de visitantes. Según explicó el Ministerio, una clausura inmediata de los accesos habría provocado una concentración de turistas en el exterior y posibles problemas de seguridad y orden público.

Una vez que los visitantes que se encontraban dentro del monumento abandonaron el recinto de manera ordenada, se procedió al cierre.

El Parque Arqueológico del Coliseo también informó que el segundo nivel del anfiteatro, donde ocurrió el accidente, permanecerá cerrado mientras continúan las diligencias.

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Reacciones tras la muerte del joven

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias a la familia y compañeros del trabajador y pidió esclarecer completamente lo ocurrido.

“Quiero expresar mis condolencias y mi cercanía a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros en este momento tan difícil”, afirmó Meloni, quien agregó que espera que se determine lo sucedido “lo antes posible”.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, también reaccionó al accidente y señaló que “no es aceptable que se siga muriendo en el trabajo”, al tiempo que reclamó que la seguridad sea una “prioridad absoluta”.

Los sindicatos italianos también cuestionaron las condiciones de seguridad laboral. Natale Di Cola, secretario regional de la CGIL, señaló que el joven trabajaba para una empresa contratada por la Administración Pública y pidió que se investiguen las circunstancias del accidente.

El Coliseo es uno de los principales atractivos turísticos de Italia y recibe millones de visitantes cada año. En 2024, el monumento registró más de 14,7 millones de visitantes, según los datos citados por EFE.

