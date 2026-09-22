Oposición venezolana exige definir fecha para elecciones y plantea un posible escenario para 2027

Ya han pasado nueve meses desde que el Ejército de Estados Unidos interrumpió en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, para capturar a Nicolás Maduro por presunta conexión con narcotráfico desde el régimen y por diversas violaciones a derechos humanos, sin embargo, según la oposición, poco ha cambiado realmente y se necesita una transición democrática que permite “una nueva era”.

“Yo creo que la posibilidad de unas elecciones libres en Venezuela está más viva que nunca. Yo creo que ustedes han descrito bien que hoy está ganando más tracción que en ningún otro momento el hecho de coordinar y de fijar una fecha lo antes posible (…) Cada vez vemos más voces dentro del Partido Republicano, ya no solamente los congresistas y el senador de Florida apoyando esta idea y esta visión de tener una elección presidencial el año que viene, cuanto antes sea posible”, enfatizó Jesús Armas, líder de la oposición, en diálogo con Recap de Blu Radio.

El dirigente opositor señaló que una de las principales exigencias de la oposición democrática es establecer un cronograma que permita preparar las condiciones institucionales para unas elecciones.

Venezuela Foto: AFP

El dirigente aseguró además que espera que antes de finalizar el año pueda existir mayor claridad sobre el calendario electoral. Entre los escenarios que mencionó durante la conversación aparece el 24 de julio de 2027 como una posible fecha para las elecciones presidenciales, aunque aclaró que por ahora se trata de una posibilidad todavía en discusión.



“ha habido algunos cambios en el país, unos cambios pequeños, insuficientes. No es todo lo que queremos los venezolanos, pero sin duda alguna yo te estoy pudiendo hablar hoy desde las calles de Caracas con muchísima más libertad. O sea, si no hubiese ocurrido el 3 de enero, yo seguiría en la cárcel. Hoy hay muchas más posibilidades de expresarse a través de los medios de comunicación venezolanos, pero la censura y la autocensura continúa porque la gente todavía tiene miedo. Hoy estamos organizando grandes eventos en el país y volviendo a hacer política, pero esto no quiere decir que no continúe la persecución”, añadió.

El dirigente opositor sostuvo que los acuerdos y memorandos de entendimiento alcanzados en sectores como el petrolero y eléctrico todavía no representan grandes inversiones de capital fresco.