María Corina Machado ha intentado ingresar a Venezuela tres veces en 48 horas

María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela en tres ocasiones durante las últimas 48 horas, pero ninguno de los desplazamientos pudo concretarse. Así lo confirmó este martes su equipo de comunicaciones, que detalló que la líder opositora buscó diferentes alternativas para llegar al país y que, con estos nuevos intentos, ya son siete las veces que ha procurado regresar desde que salió de territorio venezolano en diciembre de 2025.

El primer intento ocurrió el lunes, 21 de septiembre, cuando Machado tenía previsto viajar por vía marítima desde un puerto de Panamá hacia Venezuela. Sin embargo, minutos antes de la salida, la embarcación presentó, según la información entregada por su equipo, un “problema técnico” o una “falla mecánica”, por lo que el viaje no pudo realizarse. La dirigente tenía previsto utilizar nuevamente una ruta marítima para ingresar al territorio venezolano.

La segunda tentativa se produjo durante la mañana de este martes, 22 de septiembre, también desde Panamá. En esta ocasión, Machado buscó abordar un vuelo con destino a Aruba, una de las islas del Caribe desde donde posteriormente pretendía continuar el recorrido por vía marítima hasta Venezuela. Sin embargo, no pudo abordar la aeronave y hasta el momento no se ha informado públicamente la razón de este impedimento.

Horas después, durante la tarde de este martes, la líder opositora realizó un tercer intento, esta vez con un vuelo hacia Curazao. Al igual que ocurrió con el desplazamiento previsto hacia Aruba, tampoco logró abordar el avión. De acuerdo con el reporte del periodista santiago Martínez en Recap Blu, las dos alternativas aéreas tenían como objetivo llevarla hasta una de estas islas para posteriormente continuar el trayecto hacia Venezuela en una embarcación.



El equipo de comunicaciones de Machado precisó que estos tres intentos se suman a otros cuatro realizados durante los últimos meses, para un total de siete intentos de regresar al país desde su salida. La confirmación adquiere relevancia porque durante los meses anteriores habían circulado versiones sobre posibles intentos de retorno que no habían sido confirmadas directamente por la dirigente ni por su equipo cercano.



La última vez en Venezuela

Machado salió de Venezuela el 9 de diciembre de 2025 y desde entonces ha desarrollado actividades políticas y diplomáticas fuera del país. En distintas intervenciones públicas ha manifestado su intención de regresar y, según lo señalado por su equipo, ha buscado que ese retorno se produzca de manera pública y no mediante una nueva salida clandestina.

Por ahora, su equipo de comunicaciones no entregó detalles sobre una nueva fecha o mecanismo para concretar el regreso.