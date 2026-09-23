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Murió uno de los pasajeros del accidente del bus que se volcó en Santa Fe de Antioquia

Por otro lado, asciende a 26 la cifra de heridos en el accidente del bus que cayó a un abismo en la vía a Puerto Berrío.

Accidente la vía a Urabá.jpg
Accidente en la vía a Urabá.
Foto: suministrada
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Murió Jorge Eliazar Zapata David, de 60 años, uno de los pasajeros del accidente del bus que se volcó en el municipio de Santa Fe de Antioquia este martes. Tras el siniestro, el adulto mayor llegó con muerte cerebral al Hospital San Juan de Dios, de esa localidad.

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El accidente ocurrió en el sector conocido como Alto de las Águilas, en el corregimiento El Brasil, jurisdicción de Puerto Berrío, antes de llegar a Minas del Vapor. De acuerdo con el reporte preliminar, el bus adscrito a la empresa Copetrán y que movilizaba a 30 personas por la ruta Santa Marta- Medellín terminó volcado tras salirse de la vía y caer por una pendiente.

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Los organismos de socorro, la Policía y personal de la concesión Autopista Río Magdalena atendieron la emergencia y apoyaron la extracción de los pasajeros. Tannia Giraldo, cabo del Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío, confirmó que en total 26 personas fueron atendidas y posteriormente trasladadas al hospital de Puerto Berrío.

De acuerdo con la información entregada por Bomberos, una de las personas lesionadas fue considerada inicialmente en estado crítico y tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta La Dorada, Caldas, debido a la gravedad de sus lesiones. Los demás pacientes presentaban, principalmente, contusiones, laceraciones y estados de conmoción. No se reportaron personas fallecidas.

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"¿Qué esa operación la hace personal de la autopista Río Magdalena? Quitan en el evento. De pronto, necesitan un apoyo, ellos nos lo solicitan a nosotros. Ellos quedan allá, llegan ya las grúas, y ellos mismos hacen el retiro del vehículo. Está policía, está personal de la autopista Río Magdalena. Es un punto crítico, un punto crítico de accidentalidad", aseguró Giraldo.

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La hipótesis y las causas del accidente todavía están por establecer. La emergencia no mantiene actualmente el corredor cerrado. Inicialmente se habilitó el paso por un solo carril de manera intermitente mientras se adelantaban las labores de atención y retiro del vehículo.

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