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Incendio en clínica de Barranquilla: deshabilitan atención hasta que terminen labores de limpieza

Más de 90 pacientes que se encontraban internados en la clínica Santa Mónica debieron ser remitidos a otros centros médicos.

Emergencia en la clínica Santa Mónica, en el norte de Barranquilla.
Emergencia en la clínica Santa Mónica, en el norte de Barranquilla.
Captura de video aficionado
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Deshabilitado permanecerá el Centro Hospitalario Regional Santa Mónica, hasta que se cumpla a cabalidad un proceso de limpieza y descontaminación, después del incendio que se desató este fin de semana esta clínica del norte de Barranquilla, donde todas sus áreas de atención quedaron cubiertas de humo.

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Al parecer, una mala conexión en un equipo provocó las chispas y el humo que se esparció rápidamente a través de los ductos del aire acondicionado, obligando la evacuación en minutos de 256 personas, entre pacientes, médicos, trabajadores y visitantes en cuestión de minutos.

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Por la situación, debieron intervenir siete máquinas del cuerpo de bomberos, quienes inclusive se vieron obligados a desplegar escaleras en la parte externa de la clínica y sacar pacientes de UCI a través de pequeñas ventanas, ubicadas en el tercer piso.

Indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, que en total los 95 pacientes que estaban internados en este hospital fueron remitidos a otros centros asistenciales.

"Fueron evacuados, trasladados a otros centros asistenciales y el parte que tenemos es que gracias a Dios no tenemos ninguna persona fallecida hasta el momento. No hay víctimas humanas. Vamos a esperar ahora la investigación, revisar cámaras a ver qué fue lo que pasó, pero generó bastante humo, generó bastante humo.

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El comandante destacó la atención prioritaria brindada a 20 pacientes que permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Estos usuarios fueron estabilizados en el lugar y entregados de forma segura a los equipos de ambulancias para su posterior traslado a otros centros de salud de la red asistencial.

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