“Aspiro que control del incendio supere el 90%”: teniente Edwar Dulcey por emergencia en Iguaque

En medio de vientos fuertes y a más de 3.200 metros de altura, alrededor de 500 combatientes, entre brigadistas, instituciones y miembros de la comunidad, trabajan sin descanso para controlar el incendio forestal que afecta al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, en el cerro Morro Negro, jurisdicción del municipio de Chíquiza.

Aunque las llamas ya no amenazan el casco urbano de Villa de Leyva ni su zona hotelera, la conflagración continúa devorando esta reserva natural, mientras las autoridades mantienen una recompensa de hasta 100 millones de pesos para identificar a los responsables del conato.

En diálogo con Mañanas BLU, el teniente Edwar Dulcey, al frente de las labores en el terreno, entregó un reporte sobre el avance de la liquidación del fuego y los obstáculos que enfrentan en la zona.

Estrategia en los bordes y apoyo aéreo

El oficial explicó que los esfuerzos de contención se centran en enfriar los bordes del área afectada para evitar la reactivación de las llamas:

"En este momento estamos a 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Tenemos viento fuerte, pero ya tenemos dos líneas de manguera y estamos liquidando el borde del incendio", aseveró.

Publicidad

"Es que la tarea de liquidación tiene que ser en el borde del incendio, del borde hacia dentro de unos 3 m, quede con totalmente frío y negra la línea", explicó.

Le puede interesar: Grave incendio forestal avanza en zona industrial de Palermo: amenaza bodega de químicos

Para contener los focos de mayor intensidad, seis helicópteros realizan descargas de agua de forma continua, sorteando las complicaciones de la altitud:

Publicidad

"Son seis máquinas que están rotando en este momento con una capacidad de 1600 litros de agua, un esfuerzo bastante grande para ese equipo, porque estamos sobre los 10.000 pies de altura. Ellos son los que están en este momento están apagando las llamas más fuertes y los bomberos y la comunidad y las instituciones están en el borde terminando de apagarlas", afirmó.

"El Papayal", el sector más crítico

A pesar de proyectar la finalización de los trabajos de liquidación para mitad de la tarde, los socorristas han encontrado serias dificultades operativas en una depresión profunda conocida como "El Papayal":

"Tenemos un lugar que se llama el Papayal. Es una un hueco, una profundidad bastante de inclinación, puede superar los 300 m y ahí es donde se ha dificultado el trabajo de las aeronaves porque las corrientes de aire hacen que se lleven el árbol".

Pese a esta complejidad, el teniente Dulcey expresó su expectativa frente al cierre de la jornada de combate al fuego:

"Yo aspiro que el control del incendio, a las 3:00 o 4:00 de la tarde supera el 90%", afirmó.

Escuche la entrevista aquí: