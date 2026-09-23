De La Espriella ordena trasladar a 76 detenidos de Los Pachenca a cárceles de máxima seguridad

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el traslado de cerca de 76 personas privadas de la libertad que, según información de las autoridades, estarían vinculadas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los detenidos se encuentran en cárceles de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.

El mandatario aseguró que impartió la orden al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que estas personas sean trasladadas a pabellones de máxima seguridad ubicados en establecimientos penitenciarios de otras regiones del país.

“Le he ordenado al director del INPEC trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país. No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos”, anunció el mandatario.

Es importante recordar que desde el lunes, cuando se realizó la operación contra ‘Cholo’, el presidente Abelardo De La Espriella ha asistido a dos consejos de seguridad en Santa Marta.



El presidente afirmó que la decisión busca impedir que personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión. Según su declaración, el objetivo es evitar que desde las cárceles se impartan órdenes relacionadas con “revueltas, extorsiones y asesinatos” en estos departamentos.

En las últimas horas, además, el mandatario ordenó reforzar la seguridad en la zona y aseguró que la libre movilidad debe ser garantizada en Santa Marta y La Guajira.