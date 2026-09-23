En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Incendio en Villa de Leyva
Yamid Amat

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / De La Espriella ordena trasladar a 76 detenidos de Los Pachenca a cárceles de máxima seguridad

De La Espriella ordena trasladar a 76 detenidos de Los Pachenca a cárceles de máxima seguridad

El presidente afirmó que la decisión busca impedir que personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión.

El presidente Abelardo De La Espriella en un Consejo de Ministros.
El presidente Abelardo De La Espriella en un Consejo de Ministros. Foto @ABDELAESPRIELLA
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el traslado de cerca de 76 personas privadas de la libertad que, según información de las autoridades, estarían vinculadas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los detenidos se encuentran en cárceles de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El mandatario aseguró que impartió la orden al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que estas personas sean trasladadas a pabellones de máxima seguridad ubicados en establecimientos penitenciarios de otras regiones del país.

Últimas noticias

Incendio en Villa de Leyva.jpg
Nación

“Aspiro que control del incendio supere el 90%”: teniente Edwar Dulcey por emergencia en Iguaque

Trata de personas.jpg
Nación

Procuraduría pide a organismos del Estado acciones urgentes contra la trata y la explotación sexual

“Le he ordenado al director del INPEC trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país. No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos”, anunció el mandatario.

Es importante recordar que desde el lunes, cuando se realizó la operación contra ‘Cholo’, el presidente Abelardo De La Espriella ha asistido a dos consejos de seguridad en Santa Marta.

El presidente afirmó que la decisión busca impedir que personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión. Según su declaración, el objetivo es evitar que desde las cárceles se impartan órdenes relacionadas con “revueltas, extorsiones y asesinatos” en estos departamentos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En las últimas horas, además, el mandatario ordenó reforzar la seguridad en la zona y aseguró que la libre movilidad debe ser garantizada en Santa Marta y La Guajira.

Relacionados

Autodefensas de la Sierra Nevada

Abelardo De La Espriella

Santa Marta

Publicidad

Publicidad

Publicidad