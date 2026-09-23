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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría pide a organismos del Estado acciones urgentes contra la trata y la explotación sexual

Procuraduría pide a organismos del Estado acciones urgentes contra la trata y la explotación sexual

La entidad advirtió que las condiciones de vulnerabilidad en zonas rurales y fronterizas, sumadas al uso de redes sociales por parte de estructuras criminales, están aumentando los riesgos de captación y explotación de víctimas.

Trata de personas.jpg
Trata de personas
Foto: AFP, referencia
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

La Procuraduría General de la Nación lanzó una contundente alerta sobre la gravedad de la explotación sexual y la trata de personas en Colombia, calificándolas como violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

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"El trabajo realizado en los territorios ha permitido advertir que factores como la desigualdad de género, la pobreza, la migración irregular, el desplazamiento y el conflicto armado incrementan el riesgo de captación y explotación", indicó el Ministerio Público.

278438_Blu Radio/Capturado presunto responsable de explotación sexual a menor en Cali. Foto: Referencia AFP.
Blu Radio/Capturado presunto responsable de explotación sexual a menor en Cali. Foto: Referencia AFP.
AFP

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Por lo que, la entidad instó a los organismos competentes del Estado a articular acciones inmediatas que permitan identificar riesgos de manera oportuna.

A la par, exigió la implementación de rutas de atención integral con enfoques de género y diferenciales, al tiempo que pidió mayor celeridad e investigación judicial para juzgar y sancionar con rigor a las bandas dedicadas a este flagelo.

Esta problemática impacta con mayor severidad a las zonas rurales y fronterizas, donde la presencia del conflicto armado genera un escenario de doble victimización para la población más vulnerable.

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A estas vulnerabilidades territoriales se suma la rápida evolución de la delincuencia organizada transnacional, la cual ha migrado hacia el entorno digital.

Mujer víctima de trata de personas.
Mujer víctima de trata de personas.
Foto: AFP

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De esta forma, alertando que las estructuras criminales emplean activamente redes sociales y plataformas electrónicas para contactar a sus víctimas, utilizando anzuelos engañosos como falsas ofertas de empleo, viajes atractivos, supuestas relaciones sentimentales o promesas de superación académica.

Por lo que, instó a la sociedad civil, y en especial a los padres de familia con sus hijos, a adoptar medidas de autocuidado e informarse sobre los entornos virtuales. Además, recomendó verificar la autenticidad de cualquier propuesta laboral o de viaje difundida en internet y acudir de inmediato a los canales oficiales para reportar conductas sospechosas.

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