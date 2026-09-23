Gobierno autoriza extradición de cabecillas de disidencias de las Farc y del Tren de Aragua

El presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de justicia, Iván Cancino, firmaron dos resoluciones que autorizan las extradiciones de alias ‘Allende Perilla’ y de ‘Larry Changa’.

Es importante recordar que ‘Allende’ es un cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que hizo parte de las mesas de diálogo en la paz total del anterior gobierno. En este momento, ‘Allende’ se encuentra prófugo de la justicia.

“Conceptúa favorablemente la solicitud de extradición elevada por el gobierno de Estados Unidos de América respecto al ciudadano colombiano Allende Perilla para que comparezca a juicio en la corte distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir”, se lee en la resolución.

La otra extradición que fue confirmada en las últimas horas es la de Larry Amury Álvarez, conocido como ‘Larry Changa’, un jefe del Tren de Aragua que es requerido por la justicia chilena por los delitos de asociación ilícita y por dos secuestros.



‘Larry Changa’ fue detenido durante un operativo en el Quindío, donde se escondía con una identidad falsa, se hacía pasar por comerciante y tenía el propósito de extender las redes de esa organización.

El Ministerio de Defensa explicó que el fundador del Tren de Aragua llegó con documentos falsos a Colombia en 2022, procedente de Chile, donde lideraba la banda y cometió varios delitos.