Cifras de homicidio y extorsión cayeron en más del 60% en Barranquilla: presidente De La Espriella

A diario el Gaula de la Policía está desplegando operativos por las calles del área metropolitana de Barranquilla, donde solo en lo corrido de septiembre ha conseguido capturar a 50 extorsionistas que tenían azotados a los comerciantes y a la ciudadanía en general, con panfletos, amenazas telefónicas y ataques a los negocios.

Las últimas capturas relacionadas con extorsión se dieron durante allanamientos practicados en el suroccidente de Barranquilla y en Soledad, donde cayeron tres integrantes de las bandas delincuenciales de ‘Los Costeños’ y de la ‘Nueva Generación del Freseo’, quienes estarían detrás de sicariatos y extorsiones en el mencionado municipio y en la población de Malambo.

En su más reciente alocución, el presidente De La Espriella destacó los resultados de estos operativos, intensificados por orden suya y coordinados con la Alcaldía de Barranquilla, para disminuir los delitos de alto impacto en la capital del Atlántico.

"Redujimos los homicidios en 64%, la extorsión en 63% y los hurtos en un 24%, en tan solo 30 días, compatriotas. Eso demuestra que cuando el Estado se decide nunca pierde", informó el primer mandatario.



Balance del fin de semana

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que, solo el reciente fin de semana, 60 personas fueron capturadas en flagrancia por diferentes delitos, no solo por extorsión. Además, se incautaron nueve armas de fuego y más de 380 armas blancas que eran utilizadas para la comisión de hechos delictivos.

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El comportamiento ciudadano también dejó mucho que desear este fin de semana: la Policía recibió 695 reportes de riñas y otros 859 de alteraciones a la tranquilidad. Incluso, fue necesario desmontar cuatro fiestas con picós y trasladar a 85 personas a la Unidad de Servicios Especiales de Convivencia y Justicia, por mal comportamiento.