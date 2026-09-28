Aumentan consultas en urgencias por ola de calor en Atlántico: hipertensos, los más afectados

Las recientes lluvias han refrescado el panorama en buena parte del Caribe, sin embargo, no desaparece la alerta por las altas temperaturas, pues el intenso calor persistirá y amenaza con seguir provocando afectaciones en la salud de la ciudadanía, especialmente en los pacientes hipertensos.

Las autoridades en salud indican que las sensaciones térmicas por encima de los 40 grados, registradas en los últimos días, están causando dolor de cabeza, mareos, deshidratación y malestar general; síntomas asociados a un aumento de la presión arterial y problemas cardiovasculares derivados de estas altas temperaturas.

El secretario de salud de Soledad, Edison Barrera, advierte que si la tendencia sigue así, la red pública hospitalaria podría colapsar durante los próximos meses, cuando se proyecta un incremento en las consultas médicas por la etapa más fuerte del fenómeno de El Niño.

"Desde la Secretaría de Salud hemos proyectado un aumento de más de 35.000 consultas por parte de los usuarios debido a esta ola de calor que se está presentando en toda la Costa Atlántica. Estos son pacientes hipertensos o con enfermedades cardiovasculares crónicas no transmisibles que, obviamente, por el tema de la temperatura, van a comenzar a presentar más demanda de los servicios", manifestó.



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La advertencia del secretario de Salud se dio durante una mesa técnica realizada con la empresa Air-e, en la que se le solicitó a esta compañía tomar medidas para garantizar el suministro de energía y mitigar el impacto de calor, pues en los últimos 15 días hubo una sobrecarga de los circuitos, derivado de las altas temperaturas, que causó daños masivos en la red y caída del servicio en varias zonas del municipio.

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Air-e afirmó que la sobrecarga de energía es un problema que no se puede “solucionar de la noche a la mañana”, pues las fallas en las subestaciones obedecen al estrés energético que provoca el calor; sin embargo, se comprometió a mejorar los canales de comunicación con los usuarios para recibir los reportes y atenderlos de manera más oportuna.