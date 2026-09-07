Barranquilla le apuesta a la creación de refugios climáticos para mitigar ola de calor

Cada día se torna más insoportable el calor en Barranquilla, a tal punto que el reciente fin de semana, en horas del mediodía, algunas estaciones meteorológicas marcaron sensaciones térmicas que rondaron los 50 grados Celsius, por lo que el reto de ciudad hoy más que nunca es buscar soluciones de enfriamiento local.

Para ello, la Alcaldía de Barranquilla busca consolidar una red de refugios climáticos urbanos, es decir, lugares que ofrezcan mejores condiciones de sombra, frescura y confort térmico para los ciudadanos, incorporando agua y vegetación.

El trabajo de las autoridades contempla la recuperación de fuentes de agua ya existentes y nuevas soluciones como chorros de agua, nebulizadores y aspersores, integrados con árboles, vegetación y paisajismo.

En este proceso, dice el Distrito, es clave la opinión de la ciudadanía y por eso se está haciendo un sondeo entre la gente sobre dónde le gustaría ver las nuevas fuentes y en qué sectores urge tener un refugio climático.



"Yo pienso que estos espacios deberían estar ubicados, sobre todo, en las zonas donde las personas esperan los buses, puede ser en la carrera 50, carrera 44 y también en la Vía 40, porque ahí hay muy pocos lugares con sombra, es más, para la época de Carnaval sería algo favorable", opinó el ciudadano Diego Barcos.

"Pueden estar en los barrios del sur, en las zonas del norte donde la gente va a trabajar y también en el mercado público", agregó Édgar Montaño, habitante de Barranquilla.

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Entre los puntos mencionados también están las entradas de la ciudad por la calle 17, Gran Malecón, entorno del estadio Metropolitano, Centro y Paseo Bolívar, parques, calle 72 y la Circunvalar.

Para comenzar, la Administración distrital ya recuperó y puso en marcha la fuente del sector de Villa Country y una más en el Gran Malecón.

Para responder a este reto climático, en Barranquilla se han sembrado más de 200.000 árboles, se han construido más de 2 millones de metros cuadrados de espacio público y la ciudad cuenta con 5 bosques urbanos.