Millonario robo a granja avícola en Sabanalarga: recuperan camiones en el Magdalena

Cuatro camiones, dos de ellos cargados con más de 200.000 huevos, que fueron hurtados el pasado domingo en la madrugada en una granja avícola, en jurisdicción de Sabanalarga, fueron recuperados por las autoridades en el municipio de Algarrobo, del Magdalena, informaron directivas de la empresa afectada.

Como lo describen las autoridades, el pasado sábado, a eso de las 10:00 de la noche, 15 hombres fuertemente armados irrumpieron en la finca la finca ‘El Brujal’ de la empresa ‘Avícola el Guamito’, en el municipio de Sabanalarga, amordazaron a los trabajadores y al personal de seguridad, y en aproximadamente 4 horas hurtaron una importante cantidad de artículos, incluidos cuatro camiones de la compañía, dos de ellos cargados con más de 200.000 huevos.

Así lo informó el gerente general de la empresa, José Mauricio Martínez. Confirmó el ejecutivo que en una rápida reacción de la Policía del Atlántico, de Magdalena, y el apoyo de la Secretaría del Interior de la Gobernación, así como del gremio de Fenavi, los cuatro camiones fueron recuperados en la madrugada de este lunes en el municipio de Algarrobo, en el Magdalena.

Infortunadamente, de los más de 200.000 huevos, una buena parte quedó afectada, por lo que las pérdidas ascienden a más de 70 millones de pesos, sólo en materia prima.



“Desde el domingo a las 4:00 de la mañana con el equipo de El Guamito y un enorme apoyo de parte del gremio de Fenavi en la Costa, particularmente del doctor Édgar Orozco, y también con el apoyo de la Secretaría del Interior del departamento con el secretario José Antonio Luque, y, por supuesto de la fuerza pública, la Policía, tuvimos un seguimiento intenso todo el día y hacia el final de la jornada recuperamos los camiones. Creemos que está la carga, no hemos podido inspeccionarlos”.

Martínez también hizo un llamado a las autoridades para que se anticipen y contrarresten este tipo de hechos que, para él, cuentan con una organización previa, muy bien planificada.

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“Yo no creo que sean dos o tres personas que se juntan en una esquina y tengan una chispa de iniciativa y en dos o tres días logren coordinar un evento como este. Yo estoy seguro que requirió mucha organización, planificación, de hecho cierta inteligencia y disciplina de parte de quienes lo perpetraron. Me parece claro que es un evento supremamente abrumador en términos de la cantidad de recursos que ellos invirtieron y también de la cantidad de recursos que lograron hurtar”

Directivos de la empresa ‘Avícola el Guamito’ evalúan el estado en el que los ladrones dejaron los camiones y la carga. Esta compañía hace presencia en Sabanalarga desde hace 20 años y genera unos 200 empleos directos en el Atlántico.