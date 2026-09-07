Cierres viales en el norte de Barranquilla este 8 de septiembre por la visita oficial de Marco Rubio

Barranquilla se prepara para una jornada de restricciones viales en el norte de la ciudad, debido a la visita oficial del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunirá con el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella. Con el fin de coordinar este importante encuentro, la Alcaldía de Barranquilla ha programado una serie de cierres preventivos en sectores clave.

Detalles de los cierres viales

Las restricciones de movilidad se aplicarán este 8 de septiembre en el horario de 5:00 de la tarde a 11:00 de la noche Los tramos específicos que permanecerán cerrados son:

1. Las carreras 55 y 56 entre las calles 76 y 76.



2. La calle 75 entre las carreras 54 y 57.

Plan de manejo de tráfico y rutas de desvío

Publicidad

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial implementará un operativo con personal en vía para orientar a los usuarios y facilitar la circulación hacia las siguientes rutas alternas:

Le puede interesar: Barranquilla se prepara para la visita de Marco Rubio: avanzada de EE.UU ya está en la ciudad

1. Sentido Sur- Norte: ( desde la carrera 38 a vía 40): Los conductores podrán utilizar la calle 74 como desvío. Quienes transiten habitualmente por la calle 75 en este sentido deberán desviarse por la carrera 52 hasta la calle 74 para continuar con su recorrido.

Publicidad

2. Sentido Norte-Sur ( desde vía 40 a carrera 38): Se habilitará el paso por la calle 76.

3. Desvíos para quienes transitan por las carreras 55 y 56:

- En sentido occidente-oriente: podrán tomar las carreras 54 y 57 desde la calle 76.

-En sentido oriente- occidente ( desde la calle 72 hasta la calle 76: deberán tomar las carreras 54 y 58 desde la calle 74.

