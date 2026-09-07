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Vuelo Barranquilla-Bogotá se retrasó por termo de senador Meisel que le cayó encima a mujer mayor

La pasajera tuvo que descender de la aeronave por recomendación médica.

Incidente en vuelo Barranquilla-Bogotá.
Incidente en vuelo Barranquilla-Bogotá.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Un vuelo Barranquilla-Bogotá registró un retraso de 40 minutos este lunes, debido a un incidente ocurrido durante el abordaje: un termo que llevaba el senador Carlos Meisel cayó sobre la cabeza de una mujer de 86 años, cuando el congresista intentaba guardar su maleta en el portaequipaje.

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La pasajera tuvo que descender de la aeronave por recomendación médica.

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Por el hecho, personal de primeros auxilios subió a atender a la mujer que viajaba a los Estados Unidos y haría conexión en Bogotá.

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Ante las manifestaciones de dolor de la mujer, la tripulación le pidió que descendiera del avión para que recibiera atención médica más especializada y poder determinar con certeza si puede realizar el viaje.

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Le manifestaron también de parte de Latam que ellos se encargarán de que viaje hoy mismo, si el parte médico es favorable.

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El avión logró despegar a las 8:30 aproximadamente.

Incidente en vuelo Barranquilla-Bogotá este lunes.
Incidente en vuelo Barranquilla-Bogotá este lunes.
Suministrada.

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