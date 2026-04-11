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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / SENA revela detalles tras la muerte de joven estudiante: "Se le brindaron primeros auxilios"

SENA revela detalles tras la muerte de joven estudiante: "Se le brindaron primeros auxilios"

Conmoción en Santa Marta por la muerte de una aprendiz del SENA tras un fuerte dolor de cabeza; autoridades explicaron lo ocurrido en el centro educativo.

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