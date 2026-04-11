SENA revela detalles tras la muerte de joven estudiante: "Se le brindaron primeros auxilios"

La muerte de la joven Michelle Franco Betancourt ha generado una fuerte conmoción entre los habitantes de Santa Marta, luego de que se diera a conocer que el fallecimiento de la aprendiz ocurrió tras un fuerte dolor de cabeza mientras se encontraba estudiando.

El inesperado caso llevó a que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se pronunciara oficialmente y diera detalles sobre el deceso de la mujer.



SENA dio detalles de lo ocurrido con joven estudiante

De acuerdo con la entidad, la joven comenzó a sentirse mal dentro del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, en la regional Magdalena. Ante dicha situación, la estudiante recibió atención médica inmediata en la enfermería del lugar.

Desde ese punto, se activaron los protocolos establecidos. “Recibió atención inicial en la enfermería, donde se le brindaron primeros auxilios”, indicó el SENA en su comunicado, destacando que se actuó de manera oportuna frente a los síntomas que presentaba.

Posteriormente, el equipo decidió avanzar con una valoración más especializada para poder determinar el cuadro clínico.



SENA

La joven fue trasladada a centro de emergencia

Luego de la primera revisión, el SENA contactó al servicio médico AMI, quienes acudieron al lugar para evaluar el estado de salud de Michelle. Luego del procedimiento, se le trasladó a un centro asistencial de Santa Marta.

“El equipo médico realizó una valoración más especializada y se procedió al traslado para garantizar atención oportuna”, señaló la entidad.

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A pesar de estos esfuerzos, la joven falleció, lo que generó impacto en su entorno académico, sino también en la comunidad local. El caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de atender las señales de alerta en la salud de los estudiantes.



Comunidad educativa lamenta muerte de aprendiz del SENA

Tras confirmarse el fallecimiento, el subdirector del centro de formación, Bichara Zableh, envió un mensaje de solidaridad a la familia. “Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, expresó.

La institución también manifestó su apoyo a compañeros y allegados, resaltando el impacto que deja la pérdida en la comunidad educativa.

Por su parte, la Institución Educativa Distrital Bonda, donde la joven se graduó en 2024, lamentó lo ocurrido. En su mensaje, recordaron a Michelle como una estudiante cercana y apreciada.