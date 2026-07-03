Fenavi lanza alerta por eventual aumento del IVA en reforma tributaria del gobierno De La Espriella

La Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) expresó su preocupación por una eventual reforma tributaria del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, al advertir que medidas como aplicar IVA a productos de la canasta familiar o eliminar el régimen de bienes exentos tendrían un impacto directo sobre el precio de alimentos básicos, los productores y la seguridad alimentaria del país.

"Eso va a afectar directamente, no solamente a los consumidores, sino a todas esas personas que son pequeños productores, que son medianos productores, y a todas las personas que estamos atacando la desnutrición en el país", afirmó Gonzalo Moreno, presidente Ejecutivo de Fenavi.

El dirigente gremial recordó que el pollo y el huevo son las proteínas de mayor consumo entre los colombianos, por lo que un aumento en su precio tendría un efecto inmediato sobre los hogares. "Son el 65 % de la canasta total de proteínas que se consumen en Colombia. Cada colombiano, en promedio, come 38 kilogramos de carne de pollo y 366 huevos al año", señaló.

Moreno también hizo un llamado a mantener condiciones que permitan la estabilidad económica del sector, especialmente frente al comportamiento de la tasa de cambio. Explicó que la industria avícola depende de insumos importados, por lo que las variaciones del dólar afectan la planeación y los costos de producción.



"Nosotros importamos insumos, lo cual viene en su mayoría en dólares, pero también exportamos. Debemos tener una tasa de cambio estable, que es la mayor preocupación que tenemos. Esas oscilaciones hacen muy difícil la planeación a futuro y pueden generar diferencias alarmantes en algunos costos de producción de un mes a otro", concluyó el presidente de Fenavi.